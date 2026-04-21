Feriado em BH começa com sensação de 6°C; Norte de MG tem alerta de chuvas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O feriado do Dia de Tiradentes, nesta terça-feira (21/04), amanheceu em Belo Horizonte com um contraste térmico brusco: apesar da máxima prevista de 29°C, a sensação térmica registrada pela Defesa Civil de BH despencou para 6,7°C na regional Oeste durante a madrugada.

O dia segue com céu aberto e sol, mas a umidade do ar deve atingir o nível crítico de 40% à tarde, exigindo hidratação redobrada de quem aproveitará o descanso ao ar livre.

Podem ocorrer chuvas nos municípios da porção norte do estado, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão para a capital indica manutenção do tempo seco e grande amplitude térmica ao longo da semana, com as temperaturas voltando a subir gradualmente até o sábado (25/04).

Na regional Oeste, os termômetros marcaram 16,4 °C às 6h, com uma sensação térmica rigorosa de apenas 6,7°C, segundo a defesa civil. Já na região Centro-Sul, a mínima foi de 17,1 °C, registrada um pouco mais cedo, às 5h50.

As mais altas temperaturas mínimas foram observadas nas estações do Barreiro, Venda Nova e Pampulha.

O Barreiro chegou a 17,7°C às 6h05, seguido por Venda Nova, com 18,7 °C, às 6h25. A Pampulha registrou a marca mais elevada do início do dia, com 19,4°C às 6h.

De acordo com o Inmet, o meio da semana na capital mineira reserva um aumento na nebulosidade durante a tarde e a noite de quarta-feira (22/04), preparando o terreno para um ligeiro declínio térmico na quinta-feira (23/04), quando os termômetros não devem ultrapassar os 27°C sob um céu com poucas nuvens.

A partir de sexta-feira (24/04), a tendência é de recuperação gradual das temperaturas e manutenção do tempo seco.

A mínima se mantém firme na casa dos 15°C nas primeiras horas do dia, evidenciando madrugadas frescas, mas o sábado (25/04) promete o retorno do calor mais intenso, com a máxima em elevação voltando aos 29°C sob céu claro.

Um ponto de atenção para o final de semana é a alta amplitude térmica (diferença entre a temperatura mais baixa e a mais elevada do dia) e a variação da umidade relativa do ar, que pode atingir 100% no sábado, favorecendo a formação de névoa ou orvalho matinal antes do aquecimento previsto para o período da tarde.

Vai chover no interior de Minas Gerais nesta semana?



A previsão do Inmet para a semana em Minas Gerais, do feriado de Tiradentes (21/04) ao sábado (25/04) mostra que a umidade se concentra na metade Norte e na faixa Leste do estado, enquanto as áreas centrais experimentam dias de tempo mais seco e ensolarado.

As regiões Norte e Noroeste são as mais instáveis e chuvosas entre o dia 21 e o dia 25. Podem registrar trovoadas no dia 22 e a formação de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ocasionais.

Nos vales dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Doce a umidade está em elevação. Regiões começam o período com muitas nuvens e terminam, no sábado, com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Os municípios dentro do Triângulo Mineiro e Sul de Minas devem apresentar nebulosidade variável. Segundo o Inmet, alternam entre momentos de céu encoberto e muitas nuvens, sem previsão de chuva.

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A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e as regiões Central, Oeste, Zona da Mata e Campos das Vertentes são as mais estáveis com previsão de baixa umidade, tempo aberto ou apenas poucas nuvens ao longo dos cinco dias.

Clima no feriado em BH

Menor sensação térmica: 6,7°C registrada na regional Oeste durante a madrugada

6,7°C registrada na regional Oeste durante a madrugada Máxima prevista: 29°C para o feriado de Tiradentes e para o próximo sábado

29°C para o feriado de Tiradentes e para o próximo sábado Amplitude térmica elevada: grande variação entre as mínimas da madrugada e o aquecimento da tarde

grande variação entre as mínimas da madrugada e o aquecimento da tarde Variação da umidade: índice pode chegar a 40% nas horas mais quentes e atingir 100% no início das manhãs

Cuidados com a saúde no tempo seco