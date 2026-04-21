Feriado em BH começa com sensação de 6°C; Norte de MG tem alerta de chuvas
Capital mineira registra forte contraste térmico e umidade crítica; previsão indica calor gradual e tempo seco para o restante da semana
compartilheSIGA
O feriado do Dia de Tiradentes, nesta terça-feira (21/04), amanheceu em Belo Horizonte com um contraste térmico brusco: apesar da máxima prevista de 29°C, a sensação térmica registrada pela Defesa Civil de BH despencou para 6,7°C na regional Oeste durante a madrugada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O dia segue com céu aberto e sol, mas a umidade do ar deve atingir o nível crítico de 40% à tarde, exigindo hidratação redobrada de quem aproveitará o descanso ao ar livre.
Leia Mais
Podem ocorrer chuvas nos municípios da porção norte do estado, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão para a capital indica manutenção do tempo seco e grande amplitude térmica ao longo da semana, com as temperaturas voltando a subir gradualmente até o sábado (25/04).
Na regional Oeste, os termômetros marcaram 16,4 °C às 6h, com uma sensação térmica rigorosa de apenas 6,7°C, segundo a defesa civil. Já na região Centro-Sul, a mínima foi de 17,1 °C, registrada um pouco mais cedo, às 5h50.
As mais altas temperaturas mínimas foram observadas nas estações do Barreiro, Venda Nova e Pampulha.
O Barreiro chegou a 17,7°C às 6h05, seguido por Venda Nova, com 18,7 °C, às 6h25. A Pampulha registrou a marca mais elevada do início do dia, com 19,4°C às 6h.
De acordo com o Inmet, o meio da semana na capital mineira reserva um aumento na nebulosidade durante a tarde e a noite de quarta-feira (22/04), preparando o terreno para um ligeiro declínio térmico na quinta-feira (23/04), quando os termômetros não devem ultrapassar os 27°C sob um céu com poucas nuvens.
A partir de sexta-feira (24/04), a tendência é de recuperação gradual das temperaturas e manutenção do tempo seco.
A mínima se mantém firme na casa dos 15°C nas primeiras horas do dia, evidenciando madrugadas frescas, mas o sábado (25/04) promete o retorno do calor mais intenso, com a máxima em elevação voltando aos 29°C sob céu claro.
Um ponto de atenção para o final de semana é a alta amplitude térmica (diferença entre a temperatura mais baixa e a mais elevada do dia) e a variação da umidade relativa do ar, que pode atingir 100% no sábado, favorecendo a formação de névoa ou orvalho matinal antes do aquecimento previsto para o período da tarde.
Vai chover no interior de Minas Gerais nesta semana?
A previsão do Inmet para a semana em Minas Gerais, do feriado de Tiradentes (21/04) ao sábado (25/04) mostra que a umidade se concentra na metade Norte e na faixa Leste do estado, enquanto as áreas centrais experimentam dias de tempo mais seco e ensolarado.
As regiões Norte e Noroeste são as mais instáveis e chuvosas entre o dia 21 e o dia 25. Podem registrar trovoadas no dia 22 e a formação de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ocasionais.
Nos vales dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Doce a umidade está em elevação. Regiões começam o período com muitas nuvens e terminam, no sábado, com a possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
Os municípios dentro do Triângulo Mineiro e Sul de Minas devem apresentar nebulosidade variável. Segundo o Inmet, alternam entre momentos de céu encoberto e muitas nuvens, sem previsão de chuva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e as regiões Central, Oeste, Zona da Mata e Campos das Vertentes são as mais estáveis com previsão de baixa umidade, tempo aberto ou apenas poucas nuvens ao longo dos cinco dias.
Clima no feriado em BH
- Menor sensação térmica: 6,7°C registrada na regional Oeste durante a madrugada
- Máxima prevista: 29°C para o feriado de Tiradentes e para o próximo sábado
- Amplitude térmica elevada: grande variação entre as mínimas da madrugada e o aquecimento da tarde
- Variação da umidade: índice pode chegar a 40% nas horas mais quentes e atingir 100% no início das manhãs
Cuidados com a saúde no tempo seco
- Hidratação constante: beba água regularmente ao longo do dia, mesmo sem sentir sede
- Proteção solar: evite a exposição direta ao sol nos horários de maior incidência, entre 10h e 16h
- Atividades físicas: reduza o esforço físico nos períodos em que a umidade do ar estiver mais baixa
- Umidificação de ambientes: utilize vaporizadores ou recipientes com água para manter a umidade em locais fechados