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Modelo é encontrada morta em prédio no RJ e namorado é preso

Testemunhas contaram à polícia terem ouvido o casal brigando desde a noite de terça-feira (21/4). Investigadores suspeitam de feminicídio

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22/04/2026 15:23 - atualizado em 22/04/2026 16:07

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Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrada morta na área comum de condomínio no Rio
Ana Luiza Mateus, de 30 anos, foi encontrada morta na área comum de condomínio no Rio crédito: Reprodução/Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob suspeita de matar a modelo Ana Luiza Mateus, 30, na madrugada desta quarta-feira (22/4). Ela foi encontrada em uma área comum de um condomínio da Barra da Tijuca, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A suspeita da polícia é de que a vítima tenha sido jogada do apartamento em que vivia pelo namorado, que foi conduzido à Delegacia de Homicídios.

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Ele não teve o nome revelado e a reportagem não conseguiu contato com a defesa. A polícia não informou se o suspeito constituiu advogado.

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Testemunhas contaram à polícia terem ouvido o casal brigando desde a noite de terça-feira (21/4). Às 5h, alguns vizinhos ouviram um barulho.

A Polícia Militar do 31° Batalhão (Recreio) foi acionada para uma ocorrência de feminicídio e encontrou o corpo de Ana Luiza na área comum do condomínio. O local foi reservado para perícia.

Ana Luiza Mateus se apresentava nas redes sociais como psicóloga e dona de uma empresa que vende pílulas que seriam auxiliadoras de emagrecimento.

Ela também foi candidata a Miss Cosmo Bahia, concurso de beleza que começou no Vietnã e teve sua primeira edição em 2024, segundo apresentação do site oficial. A representante estadual foi escolhida em fevereiro.

A organização divulgou nota em que afirma que "o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil".

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"O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva", afirma em nota. "Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo miss."

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