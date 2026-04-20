Professor brasileiro desaparecido é achado morto em Buenos Aires

BUENOS AIRES, ARGENTINA - O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, que estava desaparecido há quase uma semana depois de ir a um encontro em Buenos Aires, foi achado morto pela polícia nesta segunda-feira (20/4), segundo a imprensa local. De acordo com o Itamaraty, o corpo está em processo de autópsia e reconhecimento.

Pereira havia se mudado para a capital da Argentina há cerca de seis meses e estava terminando um doutorado em linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo conhecidos, o último contato dele havia sido na madrugada de terça (14/4), quando enviou a amigos o número de uma pessoa supostamente chamada Ulysses, com quem se encontraria, acompanhado da localização em tempo real. Os colegas afirmam que provavelmente era um encontro de aplicativo.

A Polícia do Turismo de Buenos Aires afirmou que o caso estava a cargo do Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia da Cidade de Buenos Aires, de acordo com uma mensagem do órgão enviada a Anderson Zanni, amigo que vinha fazendo uma mobilização on-line para dar visibilidade ao caso.

Segundo ele, agentes chegaram a ir ao prédio em que Danilo estava morando para procurá-lo, mas teriam sido informados pelo porteiro de que o professor não morava mais ali. Nesta segunda, entrariam no apartamento para fazer uma busca, ainda de acordo com Zanni.

Amigos definiram Danilo como uma pessoa que era empenhada na carreira acadêmica e talentosa na escrita. Nascido em Goiânia, ele foi professor de inglês do Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde se graduou em letras e fez mestrado, e professor visitante na Emory University, em Atlanta (EUA).

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Em agosto do ano passado, o pesquisador publicou o livro de contos "Dividir-me-ei em três e outros contos", pela editora da UFG. Em um mês, ele defenderia a sua tese de doutorado na UFRJ.