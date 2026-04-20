Potes de papinha de bebê são contaminados com veneno de rato
Pelo menos três países da Europa registraram casos de alimentos para bebês da marca HiPP contaminados
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As autoridades da Áustria emitiram, no último fim de semana, um alerta urgente sobre a descoberta de amostras de papinha para bebês da marca HiPP contaminadas com veneno de rato. O caso é tratado como ato criminoso.
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Além da Áustria, autoridades da República Tcheca e a Eslováquia também registraram casos, provocando um recolhimento em massa de produtos das prateleiras. O produto não é comercializado no Brasil.
A investigação teve início na região de Burgenland, no Leste austríaco, quando um cliente denunciou um pote de purê de cenoura e batata com sinais de adulteração. Felizmente, o alimento não chegou a ser consumido.
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A polícia austríaca acredita que o incidente não é um erro de fabricação, mas uma manipulação proposital. Investigadores alemães colaboram com o caso, uma vez que potes adulterados com o mesmo veneno também foram apreendidos em países vizinhos.
Em nota oficial, a HiPP reforçou que seus produtos saem da fábrica em "perfeitas condições" e que a situação é decorrente de intervenção externa. "O recolhimento está relacionado a um ato criminoso que está sendo investigado pelas autoridades", declarou a empresa no site oficial.
As autoridades orientam os pais a verificar minuciosamente as embalagens antes do uso. Sinais de perigo incluem tampas danificadas ou sem o vácuo de segurança; odor incomum ou de alimento estragado; adesivo branco com um círculo vermelho colado no fundo do pote de vidro; e lacre de segurança ausente ou rompido.
A Agência Austríaca de Saúde e Segurança Alimentar recomendou que pais cujos filhos tenham consumido produtos da marca recentemente busquem ajuda médica imediata caso a criança apresente sinais de sangramento (gengivas, nariz ou urina), fraqueza extrema e palidez acentuada.
Vale ressaltar que outros produtos da marca HiPP não foram afetadas por este recall e continuam sendo consideradas seguras.
Casos no início de 2026
No início deste ano, Nestlé e Danone também enfrentaram recalls em mais de 60 países devido à presença da toxina cereulida em suas fórmulas. No Brasil, a Anvisa determinou, em janeiro, recolhimento de lotes das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Na ocasião, a empresa afirmou que se tratava de um caso isolado e que aprimorou os protocolos de qualidade após a ocasião.
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Diferentemente dos casos anteriores, que foram relacionados a falhas no processo de produção, o episódio atual da HiPP é investigado como um ataque direcionado, possivelmente envolvendo tentativas de extorsão contra as redes varejistas.