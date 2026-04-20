Qual a diferença entre suspeito, indiciado, réu e condenado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Você provavelmente já ouviu os termos suspeito, indiciado, réu e condenado em jornais e noticiários. Embora pareçam sinônimos para muitos, cada um representa uma fase bem diferente de um processo criminal, desde a investigação inicial até a decisão final da Justiça. Entender essa diferença é fundamental para acompanhar qualquer notícia sobre o tema.

As distinções não são apenas formalidades, mas indicam o avanço de uma apuração e a situação legal de uma pessoa perante o Estado. Cada etapa possui direitos e deveres específicos, mostrando a evolução de uma simples suspeita até uma certeza jurídica.

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Entenda o que cada termo significa

Para não haver mais confusão, veja o que cada palavra representa dentro do sistema de Justiça criminal brasileiro. A ordem segue a progressão mais comum de um processo.

Suspeito ou Investigado

O suspeito é a primeira figura que surge em uma investigação. Nesta fase, ainda não existe uma acusação formal. A pessoa é apenas alguém que a polícia acredita ter alguma ligação com o crime, seja por depoimentos, evidências preliminares ou comportamento. Quando um inquérito policial é formalmente instaurado, o suspeito passa a ser oficialmente um investigado, sendo o foco principal da apuração.

Indiciado

O status muda para indiciado quando a autoridade policial, geralmente o delegado, reúne provas que apontam para a provável autoria do crime. O inquérito policial é concluído, e o relatório final indica formalmente aquela pessoa como a provável autora do delito. É um passo importante, pois a investigação se afunila sobre alguém específico.

Réu

Uma pessoa se torna réu quando o processo sai da esfera policial e chega ao Judiciário. O Ministério Público analisa o inquérito e, se concordar com as conclusões da polícia, apresenta uma denúncia formal à Justiça. Se o juiz aceitar essa denúncia, o indiciado passa oficialmente a ser réu. A partir deste momento, começa o processo judicial, no qual o réu tem direito à ampla defesa para tentar provar sua inocência.

Condenado

O termo condenado é usado apenas no final do processo, após o julgamento. Significa que o juiz ou o júri considerou o réu culpado pelo crime do qual foi acusado. A condenação vem acompanhada de uma sentença, que define a pena a ser cumprida, como prisão ou multas. A condenação só se torna definitiva após o chamado trânsito em julgado, momento em que não existem mais possibilidades de recurso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.