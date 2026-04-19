Argentina e Israel assinam acordo de cooperação que busca somar aliados na América Latina

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assinaram neste domingo (19), em Jerusalém, os Acordos de Isaac, uma iniciativa para fortalecer a cooperação entre os dois países que busca agregar mais nações da América Latina.

Milei viajou no sábado a Israel para se reunir com Netanyahu, junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principal aliado do argentino, enquanto o Oriente Médio vive um cessar-fogo que expira em 22 de abril.

Inspirado nos Acordos de Abraão, firmados por Israel e vários países árabes em 2020 com o respaldo do primeiro governo Trump, “hoje apresentamos os Acordos de Isaac, uma iniciativa que busca estender esse mesmo espírito à América Latina”, afirmou Milei, segundo as declarações divulgadas pela presidência argentina.

O novo marco busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciais, culturais e estratégicos com Israel.

Além disso, pretende “somar vontades na luta contra o terrorismo, o antissemitismo e o narcotráfico, com um convite aberto a todas as nações que compartilham esses valores e desejam somar-se”, acrescentou Milei, que também deve se reunir com o presidente israelense, Isaac Herzog.

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