Como consultar o Bolsa Família pelo celular? Veja o guia dos apps

Os aplicativos oficiais e gratuitos Bolsa Família e Caixa Tem permitem acessar informações do Bolsa Família. A partir dos apps, as famílias que recebem o auxílio podem verificar as datas de pagamento, o saldo e o extrato do benefício de forma rápida e segura, diretamente pelo celular.

O uso dessas ferramentas digitais facilita o acesso aos dados do programa, evitando a necessidade de deslocamento até uma agência da Caixa Econômica Federal. O app Bolsa Família serve para consultar os detalhes do benefício, enquanto o Caixa Tem é a conta digital onde o dinheiro é depositado e pode ser movimentado. Ambos estão disponíveis para download em celulares com sistema Android e iOS.

Como usar o aplicativo Bolsa Família

O aplicativo Bolsa Família disponibiliza informações sobre o benefício. Ele foi desenvolvido especificamente para que os beneficiários possam acompanhar a situação do auxílio, o calendário de pagamentos e a composição da sua parcela. Veja o passo a passo para usar:

Primeiro, baixe o aplicativo “Bolsa Família” na loja oficial do seu celular (Google Play ou App Store). Para acessar, utilize o seu CPF e a senha cadastrada. Se for o primeiro acesso, será possível criar uma senha diretamente no aplicativo. Você pode usar a mesma senha de outros apps da Caixa, como o do FGTS ou Benefícios Sociais. Na tela inicial, você já visualiza o status do seu benefício, a data do próximo depósito e o valor que será liberado. O app também permite consultar o calendário completo do ano, organizado pelo final do Número de Inscrição Social (NIS), e ver o extrato detalhado dos pagamentos anteriores.

Manter o aplicativo atualizado e ativar as notificações são práticas recomendadas para garantir o acesso a todas as funcionalidades e receber alertas sobre os depósitos.

Como consultar pelo Caixa Tem

O Caixa Tem é o aplicativo usado para movimentar o dinheiro do Bolsa Família e de outros benefícios sociais. Por meio dele, é possível pagar contas, fazer compras com cartão de débito virtual, realizar transferências via Pix e sacar o valor sem cartão. Além disso, ele também permite a consulta de saldo e extrato.

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça o login com seu CPF e senha numérica de seis dígitos. Na tela principal, localize a opção de extrato para verificar se o valor do Bolsa Família já foi depositado em sua conta. A informação do saldo disponível aparece logo no topo da tela, facilitando a visualização rápida do valor em conta.

Para saber o dia exato do seu pagamento, é fundamental conferir o calendário oficial divulgado pelo governo. Os depósitos são organizados com base no último dígito do NIS de cada beneficiário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata