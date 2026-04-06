Calendário do Bolsa Família de abril: veja a data do seu pagamento

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para abril já está definido e começa a ser depositado pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 16. Como de costume, a ordem dos pagamentos é organizada pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Para organizar o fluxo e evitar longas filas, os depósitos são feitos em dias úteis, ao longo das duas últimas semanas do mês. As famílias devem ficar atentas à data correta para planejar o uso do recurso, que é fundamental para o sustento de muitos lares brasileiros. O valor pode ser movimentado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou sacado em agências e lotéricas.

Confira o calendário completo de abril

Os pagamentos começam no dia 16 para os beneficiários com NIS de final 1 e seguem até o dia 30, quando recebem aqueles com NIS de final 0. É importante verificar o dia exato para garantir o acesso ao dinheiro sem imprevistos. A consulta pode ser feita nos aplicativos oficiais do programa.

NIS final 1: 16 de abril (quinta-feira)

NIS final 2: 17 de abril (sexta-feira)

NIS final 3: 20 de abril (segunda-feira)

NIS final 4: 22 de abril (quarta-feira)

NIS final 5: 23 de abril (quinta-feira)

NIS final 6: 24 de abril (sexta-feira)

NIS final 7: 27 de abril (segunda-feira)

NIS final 8: 28 de abril (terça-feira)

NIS final 9: 29 de abril (quarta-feira)

NIS final 0: 30 de abril (quinta-feira)

O calendário pula o dia 21 de abril por ser feriado nacional de Tiradentes, data em que não são realizados pagamentos.

Qual o valor do benefício?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. No entanto, o montante final pode ser maior devido aos benefícios adicionais, que são calculados com base na composição familiar. Esses valores extras são criados para dar suporte a crianças, gestantes e adolescentes.

Dentre os adicionais, estão o Benefício Primeira Infância, que concede R$ 150 por criança de até 6 anos, e o Benefício Variável Familiar, que paga R$ 50 extras para gestantes, nutrizes e jovens de 7 a 18 anos.

Como consultar e sacar o Bolsa Família

A forma mais prática de verificar o benefício é realizada por meio dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, disponíveis para celulares Android e iOS, onde é possível consultar a data do pagamento, o valor exato e o extrato detalhado. A movimentação do dinheiro também pode ser feita digitalmente para pagamento de contas, transferências e compras on-line.

Para quem prefere o saque em espécie, o dinheiro pode ser retirado com o cartão do programa em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Quem não possui o cartão pode gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem, válido por duas horas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata