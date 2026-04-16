Perdi o prazo para sacar o Bolsa Família: o que fazer?

O dinheiro do Bolsa Família não desaparece imediatamente após o fim do calendário mensal de pagamentos. Existe um período de validade para cada parcela e um procedimento específico para solicitar o recebimento após esse tempo.

As famílias beneficiárias têm um prazo de até 180 dias, ou seja, cerca de seis meses, para sacar ou movimentar cada parcela do benefício. Esse período começa a contar a partir da data em que o dinheiro é depositado na conta, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo federal.

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Se o valor não for movimentado dentro desses 180 dias, ele é automaticamente bloqueado e, em seguida, devolvido aos cofres da União. Esse processo ocorre para garantir que os recursos do programa sejam utilizados por quem realmente precisa e para evitar fraudes ou acúmulo indevido de valores.

O que fazer para tentar reaver o valor

Caso você tenha perdido o prazo de 180 dias, o primeiro passo é procurar o setor responsável pelo Bolsa Família em seu município. Geralmente, esse atendimento é realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na secretaria de assistência social da prefeitura.

No local, o responsável familiar deve explicar a situação e solicitar a reversão do cancelamento daquela parcela específica. É fundamental levar os seguintes documentos de todos os integrantes da família:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH);

CPF;

Comprovante de residência atualizado.

É importante destacar que o pedido passará por uma análise do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Não há garantia de que o valor será devolvido. Se a solicitação for aprovada, o dinheiro será depositado novamente em uma parcela futura, junto com o pagamento regular do mês.

Como evitar que o problema aconteça novamente

A melhor forma de não perder o prazo é acompanhar o calendário de pagamentos e utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro. Pelo app, é possível pagar contas, fazer transferências via Pix, usar o cartão de débito virtual para compras online e consultar o extrato sem precisar ir a uma agência ou casa lotérica. Para mais informações, o beneficiário também pode ligar para a Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111, ou para o Disque Social do Ministério, no número 121.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata