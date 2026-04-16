Perdi o prazo para sacar o Bolsa Família: o que fazer?
Se você não movimentou o dinheiro dentro do prazo, nem tudo está perdido; veja quais são os procedimentos para tentar reaver o valor do benefício
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O dinheiro do Bolsa Família não desaparece imediatamente após o fim do calendário mensal de pagamentos. Existe um período de validade para cada parcela e um procedimento específico para solicitar o recebimento após esse tempo.
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As famílias beneficiárias têm um prazo de até 180 dias, ou seja, cerca de seis meses, para sacar ou movimentar cada parcela do benefício. Esse período começa a contar a partir da data em que o dinheiro é depositado na conta, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo federal.
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Se o valor não for movimentado dentro desses 180 dias, ele é automaticamente bloqueado e, em seguida, devolvido aos cofres da União. Esse processo ocorre para garantir que os recursos do programa sejam utilizados por quem realmente precisa e para evitar fraudes ou acúmulo indevido de valores.
O que fazer para tentar reaver o valor
Caso você tenha perdido o prazo de 180 dias, o primeiro passo é procurar o setor responsável pelo Bolsa Família em seu município. Geralmente, esse atendimento é realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na secretaria de assistência social da prefeitura.
No local, o responsável familiar deve explicar a situação e solicitar a reversão do cancelamento daquela parcela específica. É fundamental levar os seguintes documentos de todos os integrantes da família:
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Documento de identificação com foto (RG ou CNH);
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CPF;
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Comprovante de residência atualizado.
É importante destacar que o pedido passará por uma análise do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Não há garantia de que o valor será devolvido. Se a solicitação for aprovada, o dinheiro será depositado novamente em uma parcela futura, junto com o pagamento regular do mês.
Como evitar que o problema aconteça novamente
A melhor forma de não perder o prazo é acompanhar o calendário de pagamentos e utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro. Pelo app, é possível pagar contas, fazer transferências via Pix, usar o cartão de débito virtual para compras online e consultar o extrato sem precisar ir a uma agência ou casa lotérica. Para mais informações, o beneficiário também pode ligar para a Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111, ou para o Disque Social do Ministério, no número 121.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata