Quem tem direito ao Bolsa Família? Veja as regras e como se cadastrar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com o calendário de pagamentos do Bolsa Família em andamento, muitas famílias brasileiras buscam informações sobre como acessar o programa de transferência de renda. O benefício, com valor base de R$ 600 mensais, é destinado a grupos em situação de pobreza e extrema pobreza, e o primeiro passo para ter acesso é entender as regras de elegibilidade e realizar a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

A principal porta de entrada para o programa é o critério de renda. Para ter direito, a renda mensal por pessoa da família não pode ultrapassar R$ 218. Esse valor é calculado somando todos os salários e outros rendimentos da casa e dividindo o total pelo número de moradores. Existe também a chamada "Regra de Proteção": se a família já é beneficiária e sua renda por pessoa ultrapassar os R$ 218, mas ficar abaixo de meio salário mínimo, ela pode continuar no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício.

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Quem tem direito ao Bolsa Família?

Além da regra de renda, as famílias precisam cumprir outras condições para serem consideradas aptas. Manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é fundamental. As principais exigências são:

Renda por pessoa de até R$ 218 mensais;

Estar com a inscrição no CadÚnico ativa, com atualização cadastral obrigatória a cada 24 meses ou sempre que houver alguma mudança na família;

Cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde e educação.

Além do valor base, o programa oferece benefícios adicionais conforme a composição familiar, como um valor extra para gestantes, crianças de até 6 anos e para integrantes entre 7 e 18 anos incompletos. As condicionalidades, essenciais para a manutenção do benefício, incluem garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos e manter em dia o acompanhamento de saúde para gestantes, lactantes e crianças com até sete anos de idade, o que envolve vacinação e monitoramento nutricional.

Como se cadastrar para receber o benefício

A inscrição no Bolsa Família não é feita pela internet. O responsável pela família, preferencialmente uma mulher com mais de 16 anos, deve procurar um posto de atendimento do Cadastro Único ou um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em seu município para realizar a inscrição.

No local, é preciso apresentar documentos de identificação. Para o responsável familiar, é obrigatório levar o CPF ou o Título de Eleitor. Para os demais membros da família, é necessário apresentar pelo menos um dos seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

Após a entrevista e a inclusão dos dados no sistema, a família aguarda a análise do governo. A seleção é feita mensalmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que avalia as informações e a disponibilidade de orçamento para incluir novos beneficiários.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.