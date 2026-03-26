Perdeu o cartão do Bolsa Família? Veja como sacar sem ele

A principal forma de movimentar o benefício do Bolsa Família é por meio da conta poupança social digital, acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Diante disso, perder ou ter o cartão do Bolsa Família roubado, não impede você de acessar o dinheiro.

O processo garante que as famílias não fiquem desassistidas, possibilitando alternativas para o saque em agências, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, mesmo sem o cartão, exigindo apenas um documento de identificação oficial com foto ou um código gerado no app.

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O que fazer em caso de perda ou roubo do cartão?

Para evitar o uso indevido, a primeira medida é bloquear o cartão, ligando para o Atendimento Caixa ao Cidadão no telefone 111. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Segundo a Caixa Econômica Federal, não há previsão para emissão de segunda via do cartão do Bolsa Família, e o acesso ao benefício passa a ser feito exclusivamente pela conta digital no aplicativo Caixa Tem ou presencialmente nas agências.

Como sacar o Bolsa Família sem o cartão

Existem duas maneiras principais para retirar o dinheiro sem ter o cartão em mãos:

1. Usando o aplicativo Caixa Tem

Esta é a forma mais prática. Com o aplicativo instalado e seu cadastro ativo, você pode gerar um token (código) para saque que tem validade de uma hora, e com esse código em mãos, basta se dirigir a um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui e efetuar o saque.

2. Saque em agências da Caixa ou lotéricas

Se não tiver acesso ao aplicativo, siga estes passos:

Dirija-se a uma agência da Caixa ou a uma casa lotérica credenciada. Leve um documento de identificação oficial com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Informe ao atendente que você é beneficiário do Bolsa Família e precisa sacar o valor sem o cartão. O funcionário irá confirmar sua identidade no sistema e liberar o pagamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata