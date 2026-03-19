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Bolsa Família: como atualizar seu CadÚnico?

As mudanças exigem atenção para evitar bloqueio do pagamento; veja o passo a passo para manter seus dados em dia

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
19/03/2026 14:11 - atualizado em 19/03/2026 14:12

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Bolsa Família: como atualizar seu CadÚnico?
Aplicativo do Bolsa Família permite consultar a situação do benefício e verificar a necessidade de atualização do Cadastro Único. crédito: Agência Brasil

Uma das exigências para garantir a continuidade dos auxílios governamentais é a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Buscando aprimorar a fiscalização do programa e reforçar o cumprimento das exigências nas áreas de saúde e educação para todas as famílias inscritas, a principal alteração é o cruzamento de informações de forma mais rigorosa para identificar inconsistências na renda familiar declarada.

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Famílias que apresentarem dados desatualizados ou divergentes com outras bases do governo estão sendo notificadas para regularizar a situação, para garantir que o auxílio chegue apenas a quem realmente se enquadra nos critérios do programa. O limite de renda permanece em R$ 218 por pessoa da família.

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Além da verificação de renda, é obrigatório manter a carteira de vacinação das crianças em dia e assegurar a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. O descumprimento dessas regras pode levar ao bloqueio imediato do pagamento.

Como atualizar o CadÚnico e evitar o bloqueio

Manter as informações corretas no Cadastro Único é a única forma de evitar a suspensão do benefício, exigindo atenção dos responsáveis familiares. Veja o passo a passo para regularizar sua situação:

  • Verifique a necessidade de atualização: consulte os aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem ou Cadastro Único, se houver uma mensagem de aviso, geralmente na cor vermelha, a atualização é obrigatória e urgente.

  • Separe os documentos necessários: reúna o CPF do responsável familiar e um documento de identificação de cada membro da família. Leve também um comprovante de residência recente.

  • Procure o atendimento presencial: a atualização dos dados deve ser feita pessoalmente em um posto de atendimento do Cadastro Único ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.

  • Responda à entrevista de atualização: no local, um entrevistador social fará a atualização das informações de endereço, renda e composição familiar.

A falta de atualização dentro do prazo estabelecido pelo governo, que é de no mínimo 24 meses, pode levar ao cancelamento definitivo do benefício. Por isso, é fundamental que as famílias notificadas procurem o CRAS o mais rápido possível para não perderem o auxílio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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