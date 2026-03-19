Bolsa Família: como atualizar seu CadÚnico?

Uma das exigências para garantir a continuidade dos auxílios governamentais é a atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Buscando aprimorar a fiscalização do programa e reforçar o cumprimento das exigências nas áreas de saúde e educação para todas as famílias inscritas, a principal alteração é o cruzamento de informações de forma mais rigorosa para identificar inconsistências na renda familiar declarada.

Famílias que apresentarem dados desatualizados ou divergentes com outras bases do governo estão sendo notificadas para regularizar a situação, para garantir que o auxílio chegue apenas a quem realmente se enquadra nos critérios do programa. O limite de renda permanece em R$ 218 por pessoa da família.

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Além da verificação de renda, é obrigatório manter a carteira de vacinação das crianças em dia e assegurar a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. O descumprimento dessas regras pode levar ao bloqueio imediato do pagamento.

Como atualizar o CadÚnico e evitar o bloqueio

Manter as informações corretas no Cadastro Único é a única forma de evitar a suspensão do benefício, exigindo atenção dos responsáveis familiares. Veja o passo a passo para regularizar sua situação:

Verifique a necessidade de atualização: consulte os aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem ou Cadastro Único, se houver uma mensagem de aviso, geralmente na cor vermelha, a atualização é obrigatória e urgente.

Separe os documentos necessários: reúna o CPF do responsável familiar e um documento de identificação de cada membro da família. Leve também um comprovante de residência recente.

Procure o atendimento presencial: a atualização dos dados deve ser feita pessoalmente em um posto de atendimento do Cadastro Único ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.

Responda à entrevista de atualização: no local, um entrevistador social fará a atualização das informações de endereço, renda e composição familiar.

A falta de atualização dentro do prazo estabelecido pelo governo, que é de no mínimo 24 meses, pode levar ao cancelamento definitivo do benefício. Por isso, é fundamental que as famílias notificadas procurem o CRAS o mais rápido possível para não perderem o auxílio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria