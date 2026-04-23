Noiva entra em casamento em escavadeira e viraliza
Noiva usa escavadeira pilotada pelo noivo em entrada de casamento que viralizou nas redes sociais pela criatividade
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Uma noiva chamou atenção mais do que a habitual ao entrar no próprio casamento dentro da concha de uma escavadeira, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. O equipamento era operado pelo próprio noivo, Claudir Kunz, enquanto Fernanda Dalila Pereira girava no ar diante dos convidados.
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O vídeo, compartilhado pela cerimonialista responsável pelo evento, viralizou rapidamente nas redes sociais. Em uma única publicação, as imagens já acumulam mais de 1 milhão de visualizações desde a cerimônia, realizada no dia 18 de abril.
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A escolha não foi por acaso. Claudir é dono de uma empresa de terraplanagem e opera escavadeiras há anos. Veja o momento:
Noiva chega ao próprio casamento, na Grande Florianópolis, dentro da concha de uma escavadeira, guiada pelo noivo. pic.twitter.com/KLreBSwtqb
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