Noiva entra em casamento em escavadeira e viraliza

Uma noiva chamou atenção mais do que a habitual ao entrar no próprio casamento dentro da concha de uma escavadeira, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. O equipamento era operado pelo próprio noivo, Claudir Kunz, enquanto Fernanda Dalila Pereira girava no ar diante dos convidados.

O vídeo, compartilhado pela cerimonialista responsável pelo evento, viralizou rapidamente nas redes sociais. Em uma única publicação, as imagens já acumulam mais de 1 milhão de visualizações desde a cerimônia, realizada no dia 18 de abril.

A escolha não foi por acaso. Claudir é dono de uma empresa de terraplanagem e opera escavadeiras há anos. Veja o momento: