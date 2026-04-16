Empresa de pedidos de casamento promove encontros românticos em BH

A empresa “Quer Casar Comigo BH” promove neste domingo (19/4) a 6ª edição do "Speed dating", no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. O evento tem como iniciativa formar casais a partir de alguns recortes. Os encontros deste fim de semana serão para pessoas com mais de 30 anos.

Jéssica Fagundes Amorim, de 38 anos, é a dona da página do Instagram e coordena há 15 anos uma empresa de pedidos de casamentos junto com a mãe, Suely Fagundes. Em 2025, elas fizeram em BH o “Speed dating”, evento criado nos Estados Unidos, que busca unir casais por meio de encontros rápidos entre os participantes.

“O pessoal sempre achou que a nossa empresa juntava casais. No ano passado, estudamos diversos formatos e encontramos o 'Speed dating', que é um modelo norte-americano. Estruturamos e personalizamos para ficar com a cara dos mineiros, mais reservado e tímido”, afirma Jéssica. “Temos a fada madrinha, personagem que criei para o programa, com a intenção de deixar todo mundo à vontade”, revela.

Jéssica é uma das organizadoras do evento e circula vestida de fada madrinha entre os possíveis futuros casais do Speed Dating Redes Sociais / Reprodução

São selecionados 10 homens e 10 mulheres a partir de um determinado recorte, que são identificados por meio de um formulário desenvolvido pela organização: com nome, idade e orientação sexual. Os interessados pagam uma taxa (não especificada) e, quando há pessoas suficientes para participarem do evento, é aberta uma data. Foram feitas duas edições para os públicos +50 e três +40.

A dinâmica funciona do seguinte modo: as moças são fixadas nas mesas e, a cada cinco minutos, a fada madrinha toca o sino, o que faz com que os rapazes troquem de lugar e formem um novo par.

“Na chegada do evento, todo mundo recebe a ficha, que vai ter a opção para colocar o nome da pessoa que conheceu, com os campos “sim” ou “não”. A cada rodada é preenchido com essas informações. Ao final, a fada madrinha recolhe as fichas e, se tiver dado 'match' (uma colocou sim e a outra pessoa também), no dia seguinte fazemos a troca de contatos entre os interessados”, explica a dona da página.

Ainda de acordo com Jéssica, a ideia é sair do virtual para o contato presencial. “Esse encontro pessoalmente proporciona a possibilidade de ver se rola uma química e fazer com que a conversa continue após o evento. É super leve e divertido. Temos recebido feedbacks positivos e temos visto frutos, com pares formados. Na edição para 50 mais, tivemos três casais”, finaliza.

Casal formado

O analista de dados Antônio Carlos, 52 anos, e a professora da rede pública municipal de BH Consuelo Hermine Santos, também de 52, se conheceram na edição para pessoas 50+ em março deste ano. Ambos estavam à procura de um relacionamento sério, descobriram por meio do Instagram o evento "Speed Dating" e viram o evento como a possibilidade de encontrar o par ideal.

Como tinha um tempo muito curto, Consuelo resolveu utilizar os hobbies dos pretendentes para encontrar o par. Fã de cinema, série e teatro, utilizou desses gostos para dialogar com os homens até encontrar algo em comum e que lhe chamasse atenção.

“Só tinha cinco minutos para conversar com cada participante, precisava saber os gostos das pessoas, se eram semelhantes aos meus”, relata. “A minha conversa com o Antônio Carlos foi super engraçada. Eu gosto muito de cultura e, teve um momento, em que conversávamos sobre séries que assistimos na Netflix e simultaneamente falamos a série 'Dele e dela'. Começamos a rir na hora”, relembra Consuelo.

A série "Dele e dela" (2026) é um original Netflix com seis episódios e, até o momento, tem uma temporada lançada. No enredo, um detetive e uma repórter, que no passado formaram um casal, disputam para solucionar um assassinato em que os dois são os principais suspeitos. A série é estrelada pela atriz Tessa Thompson, conhecida pelo papel no filme "Creed", e por Jon Bernthal, ator das séries "The bear" e "Punisher".

Antônio também exaltou as similaridades entre eles sendo um dos elementos que mais despertou a curiosidade na hora do encontro. Sobre o "Speed dating", ele destacou os aspectos sensoriais promovidos no decorrer do evento.

“O que mais me chamou a atenção na Consuelo foram as inúmeras coincidências que temos: gostos iguais, simplicidade, sinceridade e objetividade, mas também a busca do romantismo. Acredito que ainda existam pessoas românticas e ela é bela por dentro e por fora.”

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck