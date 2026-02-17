Amor para a vida toda: conheça casais que curtem o carnaval há décadas
Casais de uma vida inteira curtem juntos o carnaval de BH, seja por gosto ou por amor ao outro
Para curtir a folia, não tem idade certa. Prova disso é o casal Rosângela Cattoni e José Esmeraldino, ambos com 71 anos. Juntos há quase quatro décadas, eles começaram a terça-feira de carnaval (17/2) no Juventude Bronzeada, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul de BH, e seguiram para o bloco Lavô, Tá Novo!, no Pompéia, Regional Leste da capital.
“Há 38 anos casados e curtindo o carnaval. Aliás, a gente já curtia até antes disso, desde que namorava”, conta Rosângela.
Zé, como gosta de ser chamado, diz que o carnaval é a alma da esposa e, por isso, a acompanha: “Se a faz feliz, estou feliz”. Muito bem humorada, Rosângela completa: “Onde o pé vai, o chinelo vai atrás”.
No Lavô, Tá Novo!, eles foram prestigiar os dois filhos, que participam da bateria do bloco. “Tenho muito orgulho. Tem que extravasar mesmo, deixar fluir”, destaca a mãe.
Regina Sato, de 63 anos, também foi acompanhar a apresentação do filho na bateria, ao lado do marido, Antonino Aurélio Mendes, de 71. Juntos há 35 anos, já curtiram o carnaval em Olinda, Ouro Preto, Recife e o da capital mineira.
“O carnaval de BH melhorou muito, acho que agora está no auge. Nosso filho sempre gostou de carnaval, ainda mais agora, que está tocando”, diz Regina. Para ela, curtir o carnaval ao lado da família é sempre uma ótima experiência.