CARNAVAL 2026

Aposta no amor: ambulante vende flores durante bloco Beleza Rara em BH

Diego Rodrigo apostou no clima de romance das músicas da Banda Eva para garantir a renda extra

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
22/02/2026 20:01 - atualizado em 22/02/2026 20:01

Diego Rodrigo dos Santos apostou na venda de flores para garantir a renda extra no carnaval
Diego Rodrigo dos Santos apostou na venda de flores para garantir a renda extra no carnaval crédito: Izabella Caixeta/EM/D.A Press

Enquanto a maioria dos ambulantes optou por vender bebidas durante a folia, Diego Rodrigo Gonçalves dos Santos, de 28 anos, apostou nos amores de carnaval. No meio da multidão, o ambulante vendia flores no cortejo do bloco Beleza Rara, da Banda Eva, neste domingo (22/2), na Avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte. 

Ao longo do carnaval, Diego atuou como motorista de aplicativo, levando e buscando foliões de blocos espalhados pela cidade. Somente neste domingo ele decidiu atuar como ambulante. “Escolhi as flores para vender em um dia em que muitos casais se encontram e imaginei que eles estariam aqui hoje”, explica. “Está dando muito certo, espero vender todas até o fim do bloco.” 

É a primeira vez que o Beleza Rara desfila no carnaval de BH. O vocalista Felipe Pezzoni agitou a multidão com clássicos do axé, como “Pequena Eva”, ”Arerê” e “Faraó”. Além da avenida, os fãs acompanharam a apresentação das varandas dos prédios próximos à Praça da Estação.

