Reality da Netflix: mineira e coreano se separam após 6 meses de casamento

Depois de um “final feliz” exibido em um reality da Netflix, a história de amor entre a suíça e filha de mineira Morena Monaco, de 32 anos, e o sul-coreano Su-woong Kim, de 35, chegou ao fim. A separação foi comunicada nas redes sociais cerca de seis meses após oficializarem o casamento. O casal ficou conhecido ao participar do doc-reality “Meu namorado coreano”. Em nota divulgada pela assessoria, a decisão foi tomada após conversas e reflexões sobre o relacionamento.

O reality levou cinco brasileiras — Camila, Katy, Luanny, Mariana e Morena —, em diferentes estágios de relação à distância, para a Coreia do Sul, onde algumas delas já estiveram visitando seus amados, para descobrir se suas relações sobreviveriam às expectativas e às diferenças culturais.



Ao longo dos seis episódios, o público acompanhou não apenas o romance, mas também os dramas, os desafios culturais, as diferenças de costumes e as escolhas que precisaram ser feitas para que o relacionamento seguisse em frente.

Morena e Su-woong se conheceram em um aplicativo de relacionamento, em maio de 2024, quando ela viajou para a Coreia para gravar um videoclipe. Após duas semanas conversando por mensagens e chamadas de vídeo, veio o primeiro encontro cara a cara e passaram a manter um relacionamento à distância, com viagens frequentes entre Coreia do Sul, Suíça e Brasil.

Entre as pontes aéreas, o casal lembra que, apesar dos esforços para manter a relação, enfrentaram incertezas. Depois de quatro meses sem se verem pessoalmente, e de acharem que seria o supostamente ‘fim' do relacionamento, o reencontro veio no reality.

De todas as participantes do reality que embarcaram rumo à Ásia para testar o relacionamento, Morena foi a única que teve um “final feliz” na temporada. O casamento ocorreu primeiro no Brasil e depois na Coreia para celebrar o encontro das duas culturas.

Para Morena, a escolha da igreja no Hipercentro da capital mineira foi especial. "Minha mãe frequentava a Igreja São José quando era jovem e o sonho dela era se casar lá. Mas, infelizmente, nenhuma das mulheres da minha família deu sorte com os homens e, por isso, nenhuma se casou na igreja. Hoje estão todas solteiras. E quando decidi me casar, tinha que ser nessa igreja", contou Morena poucos dias antes de anunciarem o término.

Apesar do desfecho romântico apresentado na série, o relacionamento não se manteve após três meses da estreia do programa em janeiro deste ano. Segundo nota divulgada pela assessoria do ex-casal nas redes sociais no domingo (8/2), o término ocorreu após um período de conversas e reflexões.

"Morena e Sun informam que decidiram encerrar o casamento e seguir caminhos diferentes em suas vidas. A decisão foi tomada após um período de reflexão e conversas entre os dois, sempre com respeito pela história que construíram juntos. Ambos seguem desejando o melhor um ao outro em seus caminhos pessoais e profissionais."

No comunicado, o ex-casal também agradeceu o apoio do público que acompanhou a história desde o reality e pediu respeito neste momento. “Agradecemos o carinho de todos que acompanham a trajetória do casal desde o reality ‘Meu namorado coreano’ e pedimos compreensão e respeito neste momento”, finalizou a mensagem.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro