Contra o tempo, casal simula noivado para realizar sonho de bisavó

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A jovem Mia Baker pediu uma ajuda especial do namorado, Haydon, para realizar o sonho da bisavó, Linda Lamb, de 85 anos. O casal, dos Estados Unidos, decidiu encenar um pedido de casamento para que a idosa pudesse vivenciar o momento sem ser prejudicada pela progressão da demência, contra a qual luta há dois anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A história aconteceu em Sandusky, onde Mia cresceu sob os cuidados de Linda, a quem descreve como melhor amiga. Depois de alguns anos, a bisavó se mudou para o Tennessee, a mais de 600 km de distância. Mesmo assim, as duas continuam muito próximas e mantêm contato diário por videochamadas.
Nesse meio tempo, Linda foi diagnosticada com demência e passou a lidar com perdas de memória. Durante uma visita recente, Linda conheceu Haydon pessoalmente e rapidamente se encantou por ele. Empolgada, passou a incentivar a bisneta a se casar. Foi então que Mia teve a ideia de criar um momento simbólico para atender ao desejo da bisavó.
“Não sei quanto tempo ela ainda tem até se esquecer completamente de tudo. Foi devastador saber do diagnóstico e pensar que pode chegar um momento em que ela não saiba mais quem somos”, contou em entrevista ao site Happily.
Segundo Mia, a bisavó passou o restante do dia perguntando sobre o anel, sobre o casamento e se poderia estar presente na cerimônia. “Eu estava rindo e quase chorando ao mesmo tempo. Ver o quanto ela ficou feliz encheu meu coração”, contou.
Mesmo depois da viagem, Linda continua relembrando o “noivado”. Mia e Haydon mantêm a brincadeira para prolongar a alegria da idosa. “A música, os momentos, tudo isso vira memória. E eu valorizo cada segundo com ela”, disse Mia.
Após dois anos de namoro, Kylie Jenner estaria pressionando o ator Timothée Chalamet por um pedido de casamento, segundo fontes do site Radar Online. A empresária quer definir o futuro da relação, que tem sido marcada pela discrição e aparições pontuais em eventos de Hollywood. Reprodução
Kylie teria viajado até Budapeste, onde Chalamet grava o terceiro filme da franquia "Duna", para discutir o relacionamento. A distância e rumores sobre festas do ator com colegas de elenco teriam deixado Kylie abalada, levando-a a buscar mais clareza sobre o compromisso. Reprodução/@kyliejenner
Fontes próximas ao casal afirmam que Timothée se sente dividido: embora ame Kylie, ele valoriza sua independência. A pressão por um noivado teria colocado o ator em uma posição delicada, enquanto Kylie busca segurança e estabilidade emocional. Divulgação/Coty
Em relação à Chalamet, sua elogiada perfomance no filme “Um Completo Desconhecido” (2024), em que interpreta o astro Bob Dylan lhe rendeu uma indicação ao Oscar de 2025 na categoria Melhor Ator - o prêmio ficou com Adrian Brody, por “O Brutalista”. Divulgação/Searchlight Pictures
No filme, o ator não só fez uma intensa interpretação de Bob Dylan artista como cantou ele mesmo sucessos do astro. Em janeiro, Chalamet já havia exibido ao vivo seu talento vocal ao interpretar três músicas de Bob Dylan no Saturday Night Live.
Reprodução/Instagram
Na ocasião, ele cativou o público do famoso programa de televisão dos Estados Unidos ao cantar “Outlaw Blues” (1965), “Three Angels” (1970) e “Tomorrow Is A Long Time” (1971).
Reprodução redes sociais
Timothée Hal Chalamet nasceu em 27 de dezembro de 1995 em Nova York. Nos últimos anos, o ator vem conquistando Hollywood com doses de talento, carisma e beleza.
Maximilian Bühn/Wikimedia Commons
Ele é filho da norte-americana Nicole Flender, uma corretora de imóveis e ex-dançarina da Broadway, e do francês Marc Chalamet, editor da Unicef.
Reprodução Youtube
A estreia de Chalamet em Hollywood foi na série de "Law and Order", quando participou de um episódio da 19ª temporada, em 2009. Reprodução
No mesmo ano, Chalamet participou do filme de romance "Loving Leah", que estreou direto na TV e não teve muito apelo comercial.
Reprodução
O ator começou a ganhar algum destaque quando atuou em oito episódios da segunda temporada da série "Homeland" (2011-2020), interpretando o personagem Finn Walder. Reprodução
Depois de atuar em dois filmes de menor expressão, Chalamet fez sua primeira participação grande no cinema em 2015, quando atuou em "Interestelar".
Reprodução
Mas foi em 2017 que o ator explodiu de vez ao interpretar o personagem Elio no filme "Me Chame Pelo Seu Nome".
Reprodução
Chalamet foi muito elogiado pela crítica e recebeu sua primeira indicação ao Oscar pela atuação. O filme levou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado.
Reprodução
No mesmo ano, o ator esteve no filme "Lady Bird: A Hora de Voar", que também teve presença forte no Oscar, concorrendo em cinco categorias.
Reprodução
Em "O Rei" (2019), Chalamet se transformou no arrogante e impetuoso Príncipe Hal, futuro Henrique V da Inglaterra, demonstrando grande amplitude dramática.
Reprodução
Nos anos seguintes, Chalamet emplacou participações em outros filmes importantes, como "Querido Menino" (2018), "Um Dia de Chuva em Nova York" (2019), "Adoráveis Mulheres" (2019), "A Crônica Francesa (2021) e "Não Olhe Para Cima" (2021).
Divulgação
Chalamet bateu recordes ao protagonizar dois filmes que tiveram a maior bilheteria em dois anos consecutivos - ele o fez em espaço de tempo inferior a oito meses. O jovem astro estrelou "Wonka", em dezembro de 2023, e "Duna: Parte 2" no fim de fevereiro de 2024.
Divulgação
Antes, a marca pertencia ao ator John Travolta, que esteve em "Embalos de Sábado à Noite", lançado em dezembro de 1977, e "Grease", lançado em junho de 1978. Reprodução
Em maio de 2024, o Museu Madame Tussauds, em Londres, inaugurou uma estátua de cera de Chalamet.
montagem/Wikimedia Commons/Divulgação