Contra o tempo, casal simula noivado para realizar sonho de bisavó

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jovem Mia Baker pediu uma ajuda especial do namorado, Haydon, para realizar o sonho da bisavó, Linda Lamb, de 85 anos. O casal, dos Estados Unidos, decidiu encenar um pedido de casamento para que a idosa pudesse vivenciar o momento sem ser prejudicada pela progressão da demência, contra a qual luta há dois anos.

A história aconteceu em Sandusky, onde Mia cresceu sob os cuidados de Linda, a quem descreve como melhor amiga. Depois de alguns anos, a bisavó se mudou para o Tennessee, a mais de 600 km de distância. Mesmo assim, as duas continuam muito próximas e mantêm contato diário por videochamadas.

Nesse meio tempo, Linda foi diagnosticada com demência e passou a lidar com perdas de memória. Durante uma visita recente, Linda conheceu Haydon pessoalmente e rapidamente se encantou por ele. Empolgada, passou a incentivar a bisneta a se casar. Foi então que Mia teve a ideia de criar um momento simbólico para atender ao desejo da bisavó.

“Não sei quanto tempo ela ainda tem até se esquecer completamente de tudo. Foi devastador saber do diagnóstico e pensar que pode chegar um momento em que ela não saiba mais quem somos”, contou em entrevista ao site Happily.

A encenação aconteceu no dia 10 de novembro, na casa da família. Após o jantar, Linda estava sentada quando o casal entrou na sala. Em seguida, Haydon se ajoelhou e fez o “pedido”.

A resposta de Linda foi imediata e comovente. Surpresa, ela levou as mãos ao rosto, bateu palmas e celebrou com entusiasmo.

“Que maravilha!”, exclamou, visivelmente emocionada. “Vou chorar! Me dá um abraço!”, pediu para a neta.

Segundo Mia, a bisavó passou o restante do dia perguntando sobre o anel, sobre o casamento e se poderia estar presente na cerimônia. “Eu estava rindo e quase chorando ao mesmo tempo. Ver o quanto ela ficou feliz encheu meu coração”, contou.

Mesmo depois da viagem, Linda continua relembrando o “noivado”. Mia e Haydon mantêm a brincadeira para prolongar a alegria da idosa. “A música, os momentos, tudo isso vira memória. E eu valorizo cada segundo com ela”, disse Mia.

“Nunca sabemos quando será a última vez com quem amamos. Por isso, precisamos aproveitar cada momento”, declarou a bisneta.

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