COM ATOR FRANCÊS

Menina mais bonita do mundo" anuncia noivado; veja como ela está hoje

Thylane Blondeau, agora com 24 anos, ficou conhecida ainda criança e foi eleita a mais bonita do mundo em votação on-line

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/03/2026 10:13

Aos seis anos, Thylane Blondeau foi eleita a menina mais bonita do mundo
Aos seis anos, Thylane Blondeau foi eleita a menina mais bonita do mundo crédito: Vogue / reprodução

A modelo francesa Thylane Blondeau, de 24 anos, anunciou que está noiva do ator francês Ben Attal, de 28. Ela ficou conhecida ainda criança, quando foi eleita a menina mais bonita do mundo, em votação on-line da revista Vogue, da França. 

A novidade foi revelada pela própria modelo no Instagram. No post, Thylane compartilhou um álbum de fotos ao lado do noivo, incluindo o momento do pedido de casamento.

“Eu disse sim para o meu melhor amigo. Um brinde à eternidade”, escreveu na legenda. Ela conta com quase 7 milhões de seguidores na rede social.

Thylane Blondeau começou a trajetória no mundo da moda quando ela tinha apenas quatro anos, ao participar de um desfile em Paris para o estilista Jean Paul Gaultier. A partir daquele momento, passou a chamar a atenção da indústria fashion e da mídia internacional.

Aos seis anos, venceu o concurso da Vogue. Depois que passou a ser conhecida como a “menina mais bonita do mundo” ganhou ainda mais notoriedade na indústria.  Aos dez anos, ela entrou para a história ao se tornar a modelo mais jovem a aparecer na capa da Vogue Paris, marco que reforçou seu status como fenômeno precoce da moda.

Com o passar dos anos, Thylane manteve presença constante na indústria fashion, trabalhando com grandes casas de moda como Dolce & Gabbana, Nina Ricci e Rabanne. Em 2018, quando tinha 17 anos, também lançou sua própria marca de roupas, a Heaven May.

Além das passarelas, ela também teve uma breve experiência no cinema. Aos 14 anos, estreou nas telas no filme Belle et Sébastien: L'aventure continue, interpretando a personagem Gabrielle. Atualmente, ela ainda trabalha no mercado da moda, além de ser criadora de conteúdo nas redes sociais.

Quem Ben Attal?

Ben Attal é filho da atriz e cantora Charlotte Gainsbourg e do ator e diretor Yvan Attal. Ele pertence ainda a uma família marcante na cultura europeia: é neto da cantora e atriz Jane Birkin (1946–2023) e do icônico músico francês Serge Gainsbourg (1928–1991).

Na carreira como ator, Ben Attal participou de produções recentes como os filmes “The accusation” (2021) e "Les rois de la piste" (2023). No ano passado, ele integrou o elenco da série “Ardennes”.

