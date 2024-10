A modelo Janaína Prazeres revelou sofrer de samhainofobia, uma fobia relacionada ao Halloween. A influenciadora brasileira, eleita a mulher mais bonita do mundo segundo a inteligência artificial da Playboy, contou que sofre com medo e ansiedade intensos relacionados às fantasias e decorações típicas da época.





"Eu achava que meu desconforto era apenas por não gostar de me ver feia no espelho, mas com o tempo percebi que era algo maior, um medo incontrolável, não apenas sobre me vestir de forma assustadora para o Halloween", contou. Para pessoas como Janaína, participar de festas de dia das bruxas não é algo fácil, por envolver elementos assustadores que “ativam” a fobia.











A samhainofobia pode causar ataques de pânico, sudorese e tremores, além de episódios de estresse e ansiedade que podem atrapalhar interações sociais e compromissos. A fobia pode ser desencadeada por uma experiência passada ou por uma sensibilidade aos elementos da data.





No caso de Janaína, ela relatou que já saiu correndo de uma festa ao ver uma pessoa fantasiada de monstro. "Foi como se eu estivesse sendo perseguida. Saí correndo da festa sem nem me despedir", contou nas redes sociais.











Em outra ocasião, ela preferiu cancelar a presença em um evento para não precisar lidar com a situação. "Eu sabia que não conseguiria entrar, então preferi evitar o estresse", declarou ao O Globo. A influenciadora contou que trata da fobia na terapia, que faz semanalmente.