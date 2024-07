Kenza Laylie foi eleita a mulher criada pela inteligência artificial mais bonita do mundo. A “influenciadora” do Marrocos foi a grande vencedora do The World AI Creator Awards, concorrendo com outras 1500 mulheres geradas por computador. A Miss IA, ou melhor, a equipe por trás dela, faturou o prêmio de U$ 13 mil, o equivalente a R$ 71 mil.







“Compartilhando minha imensa alegria por ser coroada Miss IA. Um grande obrigada a todos os que estiveram comigo e me apoiaram ao longo desta experiência incrível. Este prémio é uma celebração de todos os nossos esforços no mundo da IA! Representando com orgulho o meu país, Marrocos”, escreveu no perfil para os quase 200 mil seguidores.

Ao MailOnline, os juízes justificaram a escolha por Kenza pela tecnologia utilizada e a personalidade cativante. Segundo o site do concurso, os critérios eram beleza, tecnologia e influência social. “Vencer o Miss AI me motiva ainda mais a continuar meu trabalho no avanço da tecnologia de IA”, disse o criador da miss à publicação.

A tecnologia empregada para a criação da miss permite a criação de vídeos falando em sete idiomas, com respostas aos fãs em tempo real. O realismo é impressionante.





O segundo lugar do pódio ficou com Lalina, representante da França. “Lalina tem como objetivo facilitar a colaboração e promover a compreensão entre culturas e pontos de vista através da sua existência como criadora de IA”, publicou o perfil da disputa. Com 120 mil seguidores, ela se apresenta no Instagram como um perfil “vibes elegantes com um toque de sedução”.

Em terceiro lugar ficou Olivia C, de Portugal, uma influenciadora de viagens com 12,6 mil seguidores. Entre as finalistas, estava a brasileira Ailya Lou, que se anuncia como atriz, fotógrafa e representante do multiculturalismo. O perfil tem 11 mil seguidores.