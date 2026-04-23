Assine
overlay
Início Nacional
MORDIDA NO PESCOÇO

Onça-pintada invade casa e mata cadela

Ataque ocorreu no Mato Grosso do Sul; animal já é conhecido dos moradores da região, que relatam terem visto o bicho avançando sobre cachorros

Publicidade
Carregando...
Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
23/04/2026 08:49 - atualizado em 23/04/2026 10:29

compartilhe

SIGA
×
Onça-pintada em área de mata; imagem meramente ilustrativa crédito: animalia.bio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma onça-pintada invadiu a varanda de uma casa em Corumbá, cidade no Mato Grosso do Sul, e matou uma cadela de seis anos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ataque ocorreu na madrugada de quarta-feira (22/4), por volta de 3h30. O imóvel fica perto do Mirante da Capivara, e a moradora acordou com barulhos na área externa. 

A dona da casa flagrou o felino atacar a cadela. "Acordei com o barulho, fui até a sala e, ao abrir a janela da porta que dá acesso à varanda, vi a minha cachorra lutando com a onça. Comecei a gritar", afirmou. 

A onça soltou o animal de estimação e fugiu após os gritos. "Foi quando o animal soltou a 'Ana', pulou o muro, olhou para trás por alguns segundos e seguiu em direção à rua e à praça do Mirante", disse a moradora. 

A família tentou socorrer a cachorra, sem sucesso. A cadela morreu por causa de uma mordida no pescoço. 

A dona da casa afirmou que a onça aparece com frequência na região. Moradores relatam ataques frequentes contra cães na vizinhança. Segundo os relatos, onças já havia sido visto semanas antes, o que levou as famílias a reforçarem cercas e iluminação. 

A cadela morta já havia espantado uma onça em maio de 2025. Na época, Ana e outros cães latiram e afastaram o felino, que tentou atacar outro animal da casa sem feri-lo gravemente. 

A Polícia Militar Ambiental informou que vai instalar armadilhas para capturar a onça. O órgão foi acionado logo após a morte da cadela. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso também foi encaminhado a um grupo técnico especializado. A equipe acompanha as ocorrências com onças na região do Pantanal.

Tópicos relacionados:

cachorro mato-grosso-do-sul mundo-animal onca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay