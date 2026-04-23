Onça-pintada invade casa e mata cadela
Ataque ocorreu no Mato Grosso do Sul; animal já é conhecido dos moradores da região, que relatam terem visto o bicho avançando sobre cachorros
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma onça-pintada invadiu a varanda de uma casa em Corumbá, cidade no Mato Grosso do Sul, e matou uma cadela de seis anos.
O ataque ocorreu na madrugada de quarta-feira (22/4), por volta de 3h30. O imóvel fica perto do Mirante da Capivara, e a moradora acordou com barulhos na área externa.
A dona da casa flagrou o felino atacar a cadela. "Acordei com o barulho, fui até a sala e, ao abrir a janela da porta que dá acesso à varanda, vi a minha cachorra lutando com a onça. Comecei a gritar", afirmou.
A onça soltou o animal de estimação e fugiu após os gritos. "Foi quando o animal soltou a 'Ana', pulou o muro, olhou para trás por alguns segundos e seguiu em direção à rua e à praça do Mirante", disse a moradora.
A família tentou socorrer a cachorra, sem sucesso. A cadela morreu por causa de uma mordida no pescoço.
A dona da casa afirmou que a onça aparece com frequência na região. Moradores relatam ataques frequentes contra cães na vizinhança. Segundo os relatos, onças já havia sido visto semanas antes, o que levou as famílias a reforçarem cercas e iluminação.
A cadela morta já havia espantado uma onça em maio de 2025. Na época, Ana e outros cães latiram e afastaram o felino, que tentou atacar outro animal da casa sem feri-lo gravemente.
A Polícia Militar Ambiental informou que vai instalar armadilhas para capturar a onça. O órgão foi acionado logo após a morte da cadela.
O caso também foi encaminhado a um grupo técnico especializado. A equipe acompanha as ocorrências com onças na região do Pantanal.