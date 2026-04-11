MG: filhotes de onça-pintada terão nomes escolhidos por votação popular

Três filhotes de onça-pintada, flagrados pelas câmeras da organização Onçafari, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, no Norte de Minas Gerais, estão prestes a ser batizados. A escolha dos nomes será feita por meio de votação popular, aberta até o dia 10 de maio.



O público interessado em participar pode registrar sua preferência através do link oficial do projeto “Onças: Guardiãs do Grande Sertão Veredas” (acesse aqui). As opções para cada um dos filhotes prestam homenagem à biodiversidade e à cultura do bioma:



Filhote 1: Baru, Mangaba, Pequi ou Davi



Filhote 2: Murici, Jaguarandi, Bugre ou Jaborandi



Filhote 3: Kutúk, Mambaí, Urucuia ou Kokwã



O resultado será anunciado nas redes sociais do Onçafari e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Mais do que uma ação de engajamento, o registro desta ninhada, captado em 2025, é considerado um marco científico por se tratar da primeira vez que o nascimento de trigêmeos da espécie é documentado nesta região do Cerrado.

Monitoramento



Desde meados de 2024, uma equipe técnica monitora as onças-pintadas (incluindo as melânicas, conhecidas como panteras-negras) que habitam o lado mineiro do parque. O esforço integra o projeto viabilizado pelo MPMG com recursos advindos de medidas compensatórias.



Para cobrir a área de 93 mil hectares — território equivalente a três vezes o tamanho de Belo Horizonte —, o grupo utiliza armadilhas fotográficas que disparam automaticamente ao menor movimento. O balanço atual conta 27 indivíduos já identificados na porção mineira, seis deles são melânicos. Segundo especialistas, a região pode abrigar uma das maiores proporções de onças-pretas do planeta.

"Não é possível ver a olho nu, mas as pintas estão embaixo da pelagem negra", esclarece o biólogo Eduardo Fragoso, coordenador do projeto. Ao considerar todo o parque nacional (incluindo a área baiana), o banco de dados soma cerca de 50 onças identificadas em mais de 21 mil fotografias. Um dado curioso reforça a importância do monitoramento contínuo: a mãe dos trigêmeos é acompanhada pela equipe desde o seu próprio nascimento, em 2019.

Espécie guarda-chuva



A preservação da onça-pintada vai além do encantamento com o felino. Biólogos a classificam como uma “espécie guarda-chuva”. Por estar no topo da cadeia alimentar, sua presença garante o controle populacional de outras espécies e o equilíbrio de rios e florestas.



Entretanto, o isolamento provocado pelo desmatamento é uma ameaça constante. A transformação do cerrado em ilhas cercadas por pastagens impede a circulação dos animais, levando a problemas genéticos e reprodutivos. Além disso, a caça de presas naturais obriga as onças a buscarem alimento em rebanhos domésticos, gerando conflitos com produtores rurais.



Para mitigar esses riscos, o projeto aposta na criação de corredores ecológicos, faixas de vegetação nativa que conectam áreas protegidas. “Quando protegemos a onça-pintada, protegemos o futuro de todos nós”, resume a organização Onçafari.

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Apoio



A viabilidade financeira do monitoramento vem da Plataforma Semente, um núcleo do MPMG criado em parceria com o CeMAIS. A plataforma destina recursos de medidas compensatórias ambientais para projetos de alto impacto social e de conservação. Por meio dela, iniciativas que visam reparar danos ambientais encontram suporte técnico e financeiro para proteger o patrimônio natural de Minas Gerais.