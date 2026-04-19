Por que o tigre está em extinção e a onça-pintada não? As pessoas costumam levantar essa pergunta em conversas sobre meio ambiente e conservação. Os dois animais pertencem ao grupo dos grandes felinos, ocupam o topo da cadeia alimentar e dependem de áreas naturais extensas. Ainda assim, a situação do tigre permanece mais crítica. Ao mesmo tempo, a onça-pintada, embora ameaçada, mantém populações mais estáveis em alguns biomas da América do Sul.

Para entender essa diferença, precisamos observar onde cada espécie vive, como esses ambientes mudaram ao longo das décadas e de que forma as pessoas interagem com esses animais. Em linguagem simples, o tigre perdeu quase todo o quintal onde vivia. Além disso, caçadores ilegais ainda pressionam fortemente a espécie. Enquanto isso, a onça-pintada continua encontrando alguns refúgios maiores, principalmente na Amazônia e no Pantanal. No entanto, o aumento do desmatamento e dos conflitos com humanos já ameaça esses refúgios.

Como o habitat do tigre foi destruído de forma mais intensa?

O tigre vive em diferentes regiões da Ásia, desde florestas tropicais até áreas mais frias. Ao longo do último século, governos e empresas derrubaram ou transformaram muitos desses ambientes em cidades, plantations e fazendas. Esse processo ocorreu em um ritmo muito acelerado. Como resultado, formaram-se ilhas de floresta: pequenos pedaços de mata separados por estradas, plantações e áreas urbanas. Essa configuração dificulta muito a movimentação dos animais e a troca genética entre grupos.

Quando se fala em tigre em extinção, especialistas lembram que várias populações desapareceram de países inteiros. Alguns fatores importantes explicam esse declínio:

Perda de habitat em grande escala , com conversão rápida de florestas para agricultura intensiva e expansão urbana.

, com conversão rápida de florestas para agricultura intensiva e expansão urbana. Fragmentação extrema , que cria grupos isolados, semelhantes a bairros cercados dos quais os tigres mal conseguem sair.

, que cria grupos isolados, semelhantes a bairros cercados dos quais os tigres mal conseguem sair. Caça direcionada durante décadas, que reduziu drasticamente o número de indivíduos adultos reprodutores.

Essa combinação dificulta muito a recuperação da espécie, mesmo quando governos protegem novas áreas. Em muitos casos, os habitats já ficaram pequenos demais ou muito isolados. Assim, eles não sustentam populações viáveis a longo prazo.

Por que a onça-pintada parece menos ameaçada que o tigre?

A situação da onça-pintada segue outro caminho, embora também preocupe bastante. Esse felino ocorre em grande parte da América Latina, com destaque para o Brasil. O país ainda conserva duas grandes áreas de refúgio: a Amazônia e o Pantanal. Esses biomas funcionam como bairros grandes e ainda relativamente contínuos. Neles, as onças conseguem caçar, se reproduzir e se deslocar por longas distâncias.

Nesse contexto, a palavra-chave envolve a escala. Enquanto o tigre perdeu a maior parte de seu território original, a onça-pintada ainda dispõe de extensões significativas de florestas e áreas alagadas. Isso não garante segurança total. Porém, esse cenário ajuda a explicar por que o declínio da onça não ocorreu de forma tão brusca. Em muitas regiões sul-americanas, áreas protegidas e reservas privadas também contribuem para manter populações mais robustas.

Ainda assim, a espécie enfrenta ameaças importantes:

Desmatamento na Amazônia , que transforma floresta em pasto ou lavoura e reduz o espaço disponível.

, que transforma floresta em pasto ou lavoura e reduz o espaço disponível. Queimadas e drenagem no Pantanal , que alteram o ciclo das cheias e afetam a disponibilidade de alimento.

, que alteram o ciclo das cheias e afetam a disponibilidade de alimento. Conflitos com criadores de gado, que muitas vezes abatem as onças após ataques a animais domésticos.

Além disso, pesquisadores já registram a expansão de infraestrutura na Amazônia, como estradas e hidrelétricas. Essas obras aumentam a fragmentação do habitat e facilitam o acesso de caçadores e grileiros.

Caça ilegal e tráfico: por que o tigre sofreu mais?

Um dos pontos centrais na diferença entre tigre e onça-pintada envolve o mercado ilegal. Redes de tráfico procuram partes do corpo do tigre, como ossos, pele e dentes, para uso em medicina tradicional e colecionismo. Esse comércio gera uma pressão de caça intensa, organizada e muito lucrativa. Caçadores atuam inclusive dentro de áreas protegidas na Ásia.

No caso da onça-pintada, também existem registros de caça e comércio ilegal de peles e partes do corpo. Porém, esse mercado permanece menor e com menos tradição cultural associada. A principal fonte de mortalidade costuma ser o conflito direto. Nessas situações, o produtor rural abate o animal para proteger rebanhos ou por medo.

Em resumo, o tigre enfrenta simultaneamente:

Histórico mais longo de perseguição, incluindo caça esportiva e comercial. Demanda internacional consolidada por partes do corpo, que alimenta um mercado altamente rentável. Habitat já muito reduzido, o que torna cada perda de indivíduo ainda mais grave para a população.

Já a onça-pintada, embora sofra caça em várias regiões, ainda conta com áreas relativamente grandes. Além disso, ela sofre menos pressão sistemática de tráfico internacional, o que ajuda a manter algumas populações estáveis. Porém, estudos recentes indicam que redes criminosas começam a testar a substituição de partes de tigre por partes de onça, o que exige vigilância reforçada.

Ásia x América do Sul: como o contexto regional influencia?

O cenário asiático apresenta alta densidade populacional humana, forte competição por terra e longa história de ocupação. Regiões que antes abrigavam florestas com tigres agora exibem mosaicos de cidades, estradas e grandes plantios. Nessa paisagem, animais que saem das ilhas de floresta costumam encontrar rapidamente áreas habitadas. Assim, aumenta o risco de conflitos e de abates preventivos.

Na América do Sul, especialmente na Amazônia, muitas áreas ainda apresentam menor densidade de pessoas. Esse fator permite a manutenção de grandes blocos de vegetação nativa. O Pantanal, apesar de sofrer com queimadas, pecuária e alterações no regime das águas, ainda abriga paisagens amplas. Essa condição favorece a circulação da onça-pintada.

A diferença entre as regiões não significa que a situação da onça permaneça confortável. Em alguns biomas, como a Mata Atlântica e o Cerrado, a espécie já desapareceu de muitas áreas. Em outros locais, ela se mantém apenas em números baixos e isolados. A tendência, caso o desmatamento e a expansão desordenada continuem, aproxima o problema do quadro já observado com o tigre.

Ambos estão em risco: o que determina o futuro desses felinos?

Tanto o tigre quanto a onça-pintada dependem de três elementos básicos para sobreviver: área suficiente, presas em quantidade adequada e tolerância humana. Sem florestas conectadas, sem animais para caçar e sem políticas que reduzam a caça e os conflitos, qualquer grande predador desaparece em poucos anos.

Em linguagem simples, o tigre segue um passo à frente na fila do perigo, porque perdeu mais território e enfrentou uma caça mais organizada. Além disso, ele viu seus habitats se fragmentarem em pedaços pequenos e isolados. A onça-pintada ainda conta com alguns condomínios de natureza de grande extensão. No entanto, ela enfrenta riscos crescentes em função do desmatamento, dos incêndios e da expansão de atividades humanas em áreas antes preservadas.

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A conservação dessas espécies depende, necessariamente, da proteção dos biomas, do fortalecimento da fiscalização contra o tráfico e da criação de acordos com comunidades rurais. Esses acordos precisam reduzir conflitos e a caça ilegal por meio de compensações, cercas adequadas e manejo de rebanhos. Dessa forma, tigres na Ásia e onças-pintadas na América do Sul podem continuar exercendo seu papel ecológico. Além disso, eles ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas dos quais dependem inúmeras outras formas de vida, inclusive as humanas.