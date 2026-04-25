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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Suspeito de bater na ex e cortar cabelo dela é preso

Suspeito é conhecido por práticas de violência contra mulher, especialmente contra a ex-companheira

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/04/2026 12:47

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Operação da PM contra violência doméstica na praça Hugo Werneck, no bairro Santa Efigênia, em BH
Polícia Militar (PM) prende suspeito de bater e cortar cabelo de ex em Divinópolis (MG) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Um homem, de 48 anos, suspeito de cometer crimes relacionados a violência contra mulher, foi preso na noite dessa sexta-feira (24/4) em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), recentemente ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava.

Conforme a PM, o suspeito tem histórico de cometer crimes como roubo, furto e lesão corporal. Nos últimos dias, ele agrediu a ex-companheira com socos no rosto e cortou mechas do cabelo dela com uma tesoura.

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Quando a polícia descobriu que havia um mandado de prisão contra o homem, foram realizadas buscas para encontrá-lo e prendê-lo.

 

Violência doméstica avança em Minas

Minas Gerais vem registrando crescimento da violência contra mulher. Dados da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que foram registrados 170 casos de feminicídio consumado e 209 tentados no estado em 2025. Em 2024, foram 169 tentados e 248 consumados.

No ano passado, 157.837 casos de violência doméstica e familiar foram registrados no estado, 2% a mais do que o totalizado em 2024 (154.689). No período de 2014 a 2025, o aumento desse tipo de violência foi de 20% em Minas.

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Em Belo Horizonte, os números também subiram. Em 2025, a capital registrou 18 feminicídios consumados e 31 tentados. Já em 2024, o número foi de 13 consumados e 35 tentados. No ano passado, BH contabilizou 18.298 casos de violência doméstica ante 18.219 do período anterior. Considerando os anos de 2014 a 2025, o aumento nos casos de violência doméstica em BH foi de 14%.

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