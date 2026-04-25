Suspeito de bater na ex e cortar cabelo dela é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 48 anos, suspeito de cometer crimes relacionados a violência contra mulher, foi preso na noite dessa sexta-feira (24/4) em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), recentemente ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava.

Conforme a PM, o suspeito tem histórico de cometer crimes como roubo, furto e lesão corporal. Nos últimos dias, ele agrediu a ex-companheira com socos no rosto e cortou mechas do cabelo dela com uma tesoura.

Quando a polícia descobriu que havia um mandado de prisão contra o homem, foram realizadas buscas para encontrá-lo e prendê-lo.

Violência doméstica avança em Minas

Minas Gerais vem registrando crescimento da violência contra mulher. Dados da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que foram registrados 170 casos de feminicídio consumado e 209 tentados no estado em 2025. Em 2024, foram 169 tentados e 248 consumados.

No ano passado, 157.837 casos de violência doméstica e familiar foram registrados no estado, 2% a mais do que o totalizado em 2024 (154.689). No período de 2014 a 2025, o aumento desse tipo de violência foi de 20% em Minas.

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Em Belo Horizonte, os números também subiram. Em 2025, a capital registrou 18 feminicídios consumados e 31 tentados. Já em 2024, o número foi de 13 consumados e 35 tentados. No ano passado, BH contabilizou 18.298 casos de violência doméstica ante 18.219 do período anterior. Considerando os anos de 2014 a 2025, o aumento nos casos de violência doméstica em BH foi de 14%.