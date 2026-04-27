Mulher morre ao cair em escadaria de igreja após missa em Divinópolis

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma mulher de 70 anos morreu após cair na escadaria do Santuário de Santo Antônio, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, nesse domingo (26/4). Na saída de uma missa, Solange Margotti, descia os degraus da escadaria quando caiu, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a fiel foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeu em estado grave e precisou ser transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) onde morreu.

O velório de Solange acontece nesta segunda-feira (27/4) no Salão dos Ferroviários, na Praça dos Ferroviários, no Bairro Esplanada. E o sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Parque da Serra.

Em nota, a Paróquia Santo Antônio lamentou a morte da fiel e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. A comunidade religiosa destacou o pesar pela perda repentina e afirmou que se une em oração e saudade neste momento de luto.

A paróquia também informou que, para facilitar o acesso dos frequentadores ao santuário, o local conta com uma rampa equipada com corrimão ao lado da escadaria principal.

Confira a nota completa

Nota Divulgação/ Santuário de Santo Antônio

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos