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CENTRO-OESTE DE MINAS

Mulher morre ao cair em escadaria de igreja após missa em Divinópolis

Solange Margotti, de 70 anos, descia os degraus do Santuário de Santo Antônio quando caiu, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
27/04/2026 13:25

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Solange Margotti, de 70 anos, descia os degraus do Santuário de Santo Antônio quando caiu, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano
Solange Margotti, de 70 anos, descia os degraus do Santuário de Santo Antônio quando caiu, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher de 70 anos morreu após cair na escadaria do Santuário de Santo Antônio, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, nesse domingo (26/4).  Na saída de uma missa, Solange Margotti, descia os degraus da escadaria quando caiu, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano.

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Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a fiel foi encaminhada para o Hospital São Judas Tadeu em estado grave e precisou ser transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) onde morreu.

O velório de Solange acontece nesta segunda-feira (27/4) no Salão dos Ferroviários, na Praça dos Ferroviários, no Bairro Esplanada. E o sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Parque da Serra.

Em nota, a Paróquia Santo Antônio lamentou a morte da fiel e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. A comunidade religiosa destacou o pesar pela perda repentina e afirmou que se une em oração e saudade neste momento de luto.

A paróquia também informou que, para facilitar o acesso dos frequentadores ao santuário, o local conta com uma rampa equipada com corrimão ao lado da escadaria principal.

Confira a nota completa

Nota
Nota Divulgação/ Santuário de Santo Antônio

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

divinopolis fatalidade luto velorio

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