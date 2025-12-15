Assine
Idosa morre carbonizada na própria casa em bairro de BH

Incêndio em imóvel ocorreu na Lagoinha; causas do acidente ainda não foram divulgadas

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
15/12/2025 16:52

Idosa de 75 anos morava em uma casa no Bairro Lagoinha; residência ficou completamente destruída após o incêndio
Idosa de 75 anos morava na Lagoinha e casa ficou completamente destruída após o incêndio crédito: CBBMG / Divulgação

Uma idosa de 75 anos morreu carbonizada em incêndio na sua residência, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A ocorrência aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (15/12). 

De acordo com os militares, eles entraram na residência e apagaram o fogo. A idosa, com o nome não divulgado, foi encontrada carbonizada no local. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Cerca de sete bombeiros atenderam a ocorrência. 

Não foi divulgado se outras pessoas estavam no local no decorrer do incêndio ou se familiares da mulher haviam sido contatados pelos órgãos de segurança.

Viaturas da Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e o rabecão da corporação também estão no local para investigar o que provocou o incêndio a acontecer. A ocorrência segue em andamento.  

* Matéria em atualização

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



