Idosa morre carbonizada na própria casa em bairro de BH

Uma idosa de 75 anos morreu carbonizada em incêndio na sua residência, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A ocorrência aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (15/12).

De acordo com os militares, eles entraram na residência e apagaram o fogo. A idosa, com o nome não divulgado, foi encontrada carbonizada no local. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Cerca de sete bombeiros atenderam a ocorrência.

Não foi divulgado se outras pessoas estavam no local no decorrer do incêndio ou se familiares da mulher haviam sido contatados pelos órgãos de segurança.



Viaturas da Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e o rabecão da corporação também estão no local para investigar o que provocou o incêndio a acontecer. A ocorrência segue em andamento.

* Matéria em atualização

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro





