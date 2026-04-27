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Adolescente desaparece a caminho da escola em Ribeirão das Neves

Matheus Rocha Brito de Faria, de 14 anos, está desaparecido há quatro dias depois de ser visto pela última vez na última quinta-feira (23/4), no Bairro Colonial

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
27/04/2026 14:33

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Matheus Henrique Rocha Brito de Faria, de 14 anos está desaparecido desde quinta-feira (23/4)
Matheus Henrique Rocha Brito de Faria, de 14 anos está desaparecido desde quinta-feira (23/4) crédito: Arquivo pessoal

Matheus Henrique Rocha Brito de Faria, de 14 anos, está desaparecido há quatro dias após sair de casa para ir à escola em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O adolescente foi visto pela última vez na última quinta-feira (23/4), no Bairro Colonial.

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Segundo a mãe de Matheus, Poliana, o filho saiu de casa por volta das 12h para ir estudar, mas ele não chegou na escola e não voltou para a casa.

Desde então, familiares buscam notícias do adolescente e pedem apoio da população para ajudar nas buscas. O desaparecimento é preocupante, especialmente pelo tempo sem contato e pela falta de informações sobre o que pode ter acontecido.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a Polícia Civil pelos telefones 181 e 197. Os dois números são gratuitos e as denúncias são sigilosas, sem necessidade de identificação.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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