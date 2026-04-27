Suspeita de matar o marido em Ibirité é ouvida pela policia e liberada

A mulher de 46 anos presa em flagrante suspeita de matar o marido, de 42, durante uma briga em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi ouvida e liberada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27/4). O crime aconteceu dentro da casa onde o casal morava, no bairro Vila Serra Dourada, na noite desse domingo (26/4).

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado caído no corredor da residência após uma denúncia informando que uma mulher havia ferido o parceiro com uma facada. Ele morreu no local.

Encaminhada em flagrante à delegacia, a mulher prestou depoimento e foi liberada. “Ela segue sendo investigada e o inquérito policial segue em tramitação a cargo da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios em Ibirité”, afirmou a corporação.

Para os militares, a suspeita relatou que vivia com o homem havia cerca de 15 anos e que sofria violência doméstica durante o relacionamento. Segundo ela, já existiam registros anteriores contra o companheiro, mas afirmou ainda que continuava na relação por dificuldades financeiras e para cuidar dos filhos do casal, entre eles um menino com autismo que não teve a idade revelada e uma adolescente de 13 anos.

A mulher também contou que suspeitava de comportamentos inadequados do companheiro em relação à filha adolescente. Segundo ela, em algumas ocasiões encontrou o homem saindo do quarto da menina e passou a trancar a porta do cômodo quando precisava sair de casa.

No dia do crime, o casal havia consumia bebida alcoólica desde a tarde de domingo. Ao retornarem para casa, os dois iniciaram uma discussão. A mulher disse que foi xingada, agredida com socos e empurrada para o quarto.

Ela contou que conseguiu escapar até a cozinha, onde pegou uma faca no escorredor da pia e golpeou o companheiro. Segundo a suspeita, a intenção não era matar o companheiro e sim parar com as agressões.

A perícia esteve no local e constatou um corte lateral no pescoço da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. A faca usada no crime foi apreendida no local.

A mulher apresentava hematomas no rosto e suspeita de luxação. Depois de ser atendida no Hospital Municipal de Ibirité, ela foi levada para a delegacia.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima