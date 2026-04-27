Mulher mata marido a facadas após briga em Ibirité

Uma briga entre um casal terminou com a morte de um homem de 42 anos e a prisão em flagrante da companheira, de 46, na noite desse domingo (27/4), em uma residência no Bairro Vila Serra Dourada, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a mulher atingiu o homem com uma facada durante a discussão e alegou ter reagido após ser agredida.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por volta das 18h, após receberem uma denúncia de que uma mulher havia ferido o parceiro dentro de casa. No local, os policiais encontraram a vítima caída no corredor do imóvel.

A suspeita relatou que vivia com o homem havia cerca de 15 anos e que sofria violência doméstica durante o relacionamento. Segundo ela, já existiam registros anteriores contra o companheiro, mas afirmou ainda que continuava na relação por dificuldades financeiras e para cuidar dos filhos do casal, entre eles um menino com autismo que não teve a idade revelada e uma adolescente de 13 anos.

A mulher também contou aos policiais que suspeitava de comportamentos inadequados do companheiro em relação à filha adolescente. Segundo ela, em algumas ocasiões encontrou o homem saindo do quarto da menina e passou a trancar a porta do cômodo quando precisava sair de casa.

No dia do crime, o casal havia consumia bebida alcoólica desde a tarde de domingo. Ao retornarem para casa, os dois iniciaram uma discussão. A mulher disse que foi xingada, agredida com socos e empurrada para o quarto.

Ela contou que conseguiu escapar até a cozinha, onde pegou uma faca no escorredor da pia e golpeou o companheiro. Segundo a suspeita, a intenção não era matar o companheiro e sim parar com as agressões.

A perícia esteve no local e constatou um corte lateral no pescoço da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. A faca usada no crime foi apreendida no local.

A mulher apresentava hematomas no rosto e suspeita de luxação. Depois de ser atendida no Hospital Municipal de Ibirité, ela foi levada para a delegacia.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi ouvida pela autoridade policial e liberada. “Ela segue sendo investigada e o inquérito policial segue em tramitação a cargo da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios em Ibirité”, afirmou a corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima