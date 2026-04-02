Pastelaria onde briga com trans resultou em morte restringe funcionamento

A pastelaria Rei do Pastel, onde começou uma briga que resultou no espancamento e morte da transexual Alice Martins Alves, restringiu o horário de funcionamento e não funciona mais nas madrugadas. Foi exatamente neste horário em que a agressão à Alice teria ocorrido, no dia 23 de outubro do ano passado, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A reportagem presenciou o estabelecimento de portas fechadas numa quarta-feira à noite, horário em que costumava ficar lotado.

Mulher transexual de 33 anos, Alice teria sido espancada por funcionários da pastelaria. Ela morreu no dia 9 de novembro, após complicações e infecção generalizada. Segundo investigações da Polícia Civil, a motivação do crime foi transfobia e a agressão teria se iniciado após desentendimentos no pagamento de uma conta no valor de R$ 22. O julgamento do caso ainda não foi realizado e nova audiência está prevista para a próxima semana, dia 9 de abril.

Conforme apurado pela reportagem, a pastelaria agora fecha às 22h durante a semana e à 1h no fim de semana. O motivo, segundo funcionários de bares vizinhos, seria a repercussão negativa do espancamento cometido contra Alice.

A restrição do funcionamento teria sido recente, segundo funcionários da pastelaria.

A reportagem entrou em contato com a unidade por telefonee tambémenviou mensagem para apurar os motivos das alterações, mas não obteve retorno Rafael Rocha/EM/D.A. Press

A pastelaria possui outra loja a poucos metros dali, na esquina seguinte. Nesse endereço, não houve alteração no horário de funcionamento e o local segue aberto até mais tarde.

Ao todo, a pastelaria possui cinco unidades na capital, segundo informações no site da empresa. A reportagem tentou contato por telefone com todas as lojas, mas nenhuma atendeu. Até o momento, nenhum comunicado sobre a mudança no horário de funcionamento foi publicado nas redes sociais.

O crime

Após ter sido espancada por funcionários da pastelaria, Alice Martins Alves perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul e liberada.

Em 2 de novembro de 2025, foi novamente levada a um pronto-atendimento, onde foram constatadas fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Em 8 de novembro, em nova internação, foi diagnosticada com perfuração no intestino. Ela morreu no dia seguinte.

Arthur Caique Benjamin de Souza e William Gustavo de Jesus, funcionários da pastelaria, são réus por feminicídio qualificado por motivo fútil, conforme denúncia do MPMG aceita pelo 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte. A prisão do primeiro foi decretada em 19 de dezembro e ele segue detido no Presídio Promotor José Costa, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; o segundo responde em liberdade.

Os interrogatórios dos dois réus, inicialmente previstos para 10 de março, foram adiados e remarcados para 9 de abril. Parte das oitivas também sofreu alteração: sete testemunhas tiveram os depoimentos adiados, enquanto outras sete já foram ouvidas.

O advogado da família de Alice, Tiago Lenoir, informou que a principal testemunha do caso, o motociclista que presenciou a ocorrência, será ouvida na audiência do dia 9.

(Com informações de Laura Scardua)

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino