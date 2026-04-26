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DURANTE UM PAGODE

Homem se envolve em briga, é atingido por tiro e morre na Grande BH

O suspeito dos disparos ainda não foi identificado; a polícia investiga a motivação do crime

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
26/04/2026 16:24 - atualizado em 26/04/2026 16:25

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A Polícia Militar não identificou suspeitos ou a motivação para o assassinato
Militares estiveram no local e constataram que há câmeras de segurança na entrada da distribuidora e em uma igreja, porém, nenhum ângulo das câmeras está apontado para onde o disparo teria sido feito crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo (26/4), depois de ser atingido por um tiro, após uma discussão em um pagode que acontecia em uma distribuidora de bebidas, no Bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe foi chamada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Várzea das Flores e foi informada por agentes da Guarda Municipal e profissionais de saúde da unidade que o homem deu entrada na emergência, mas quando foi examinado, já estava morto. 

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Os médicos constataram uma perfuração transversal entre a boca e a nuca da vítima. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima estava no pagode quando se desentendeu com outro homem. O suspeito do crime teria saído do local ameaçando o jovem e prometendo voltar. 

Por volta de 1h40, o homem retornou e, depois de uma nova confusão, a vítima teria sido alvejada. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

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Militares estiveram no local e constataram que há câmeras de segurança na entrada da distribuidora e em uma igreja, porém, nenhum ângulo das câmeras está apontado para onde o disparo teria sido feito. A Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime.

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