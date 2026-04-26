BH: mulher decapitada e com órgãos removidos é identificada em parque

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O corpo de uma mulher brutalizado, com a cabeça separada do tronco e órgãos extraídos pode ser de uma mulher desaparecida. O encontro do corpo ocorreu na tarde de sexta-feira (25/04) , no Parque Ecológico Roberto Burle Marx, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

A família de Ketlen Moreira Soares, de 23 anos, foi à unidade, no Bairro Flávio Marques Lisboa, e extraoficialmente reconheceu a mulher por tatuagens na perna.

A jovem estava desaparecida desde o início do mês de abril. A cena do encontro do corpo foi descrita como horripilante devido ao vilipêndio (degradação e ataques ao cadáver).

O parque é uma das unidades que conserva nascentes do Ribeirão Arrudas, um dos símbolos de Belo Horizonte, sendo muito utilizado para a diversão de crianças e fotografias de noivas.

O encontro do cadáver quebrou essa rotina. A cabeça da mulher estava separada do corpo e a uma distância de 5 metros. As víceras estavam expostas e esparramadas. A polícia notou também que órgãos foram removidos, sem especificar quais antes da perícia necroscópica.

O avançado estado de decomposição dos restos mortais dificulta a perícia, mas sugere que a morte tenha ocorrido há mais de duas semanas.

A distância de 5 metros entre a cabeça e o tronco levanta hipóteses sobre a dinâmica do crime ou a ação de animais necrófagos.

Como o corpo foi encontrado?

O encontro do corpo ocorreu durante uma atividade de rotina realizada por trabalhadores de manutenção, que roçavam da grama em uma área do parque.

Ao avistarem os restos mortais, os funcionários interromperam o serviço e acionaram as autoridades.

Os militares do 41º BPM isolaram a área para preservar vestígios. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os exames de rotina na cena do crime.

O corpo então foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, onde passará por exames de DNA e odontolegal para confirmação da identidade.

Familiares de Ketlen Moreira Soares, desaparecida desde o dia 3 de abril, afirmam ter identificado uma tatuagem em uma das pernas que coincide com a da jovem.

Relatos de parentes indicam que Ketlen havia retornado para casa recentemente com sinais de agressão física antes de sumir novamente.

O histórico de saídas sem aviso prévio era comum, segundo a família, mas o longo período de silêncio já havia mobilizado os parentes a buscar auxílio policial antes mesmo da descoberta no parque.

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A confirmação oficial da identidade agora depende dos laudos periciais e do confronto de dados genéticos no IML.

Corpo vilipendiado no Barreiro

Desaparecimento da jovem: ocorreu no dia 3 de abril;

ocorreu no dia 3 de abril; Localização do corpo: descoberta por funcionários da limpeza urbana no Parque Burle Marx;

descoberta por funcionários da limpeza urbana no Parque Burle Marx; Estado da vítima: corpo encontrado decapitado e com ausência de órgãos internos;

corpo encontrado decapitado e com ausência de órgãos internos; Identificação preliminar: família reconheceu tatuagem em uma das pernas;

família reconheceu tatuagem em uma das pernas; Procedimento atual: restos mortais aguardam exames de DNA e perícia odontolegal no IML.

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