Semana de 'verão' em pleno outono? Saiba onde o calor aperta em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte (MG) terá uma semana de "verão" em pleno outono", com o sol forte podendo elevar as temperaturas até os 31°C e a umidade do ar caindo para 30%, nível considerado de risco para a saúde.

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Enquanto BH e a região metropolitana seguem sob céu claro e ventos fracos, áreas do Triângulo e Sul do estado devem enfrentar instabilidades com chuvas isoladas a partir de terça-feira (28/4).

Apesar do amanhecer gelado neste domingo, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, com mínima de 16,2°C em Venda Nova, o tempo seco e o calor predominam na capital mineira, sem previsão de chuva até o fim de abril.

Para este domingo (26/04), o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio nas áreas mais altas devido à ação dos ventos.

A temperatura máxima estimada deve atingir os 29 °C; quanto à secura do ar, a expectativa de umidade mínima é de 40% para o período da tarde.

As medições das primeiras horas do dia revelaram que as temperaturas mais baixas se concentraram nas regiões norte e oeste da capital.

A marca mais fria foi anotada na regional Venda Nova, que registrou 16,2 °C às 6h15, seguida pela regional Oeste, onde os termômetros marcaram 16,8 °C às 6h, com uma sensação térmica ainda menor, de 18,5 °C, influenciada pelo relevo local.

Em contrapartida, as demais regionais apresentaram índices ligeiramente mais elevados, fechando o quadro das mínimas do dia.

As estações do Centro-Sul e da Pampulha registraram a mesma temperatura de 17,3 °C, ocorridas às 5h05 e 6h, respectivamente — ressaltando-se que, na Pampulha, a sensação térmica chegou a 18,6 °C. O Barreiro apresentou a maior entre as temperaturas mínimas coletadas, com 17,7 °C observados às 4h05 da madrugada.

De acordo com a previsão do Inmet para a capital mineira, a partir de quarta-feira (29/4), observa-se uma leve oscilação térmica com o recuo da mínima para 16°C, mas a tendência de tardes quentes se mantém firme no patamar dos 30°C até o encerramento de abril.

Essa estabilidade atmosférica, acompanhada por ventos fracos, reforça a ausência de frentes frias imediatas ou mudanças bruscas no tempo na Região Metropolitana.

O cenário para os próximos dias é de amplitude térmica acentuada — característica clássica do outono mineiro —, unindo o frescor do início do dia a um sol intenso e clima seco durante o decorrer das horas.

Vai chover no interior de Minas Gerais nesta semana?

A evolução do tempo entre 26 e 30 de abril, segundo previsão do Inmet, revela um padrão de avanço e recuo de instabilidade vinda do oeste e sul.

O Triângulo, o Noroeste e o Sul/Sudoeste são as áreas mais instáveis, com o pico de chuvas isoladas ocorrendo entre os dias 28 e 29 de abril.

As regiões Central, Metropolitana de BH, Oeste e Zona da Mata atuam como uma zona de transição, apresentando variação constante entre "muitas nuvens" e períodos de céu limpo, sem volumes expressivos de precipitação.

O Norte de Minas e as regiões do Nordeste (Jequitinhonha e Mucuri) mantêm-se como as áreas mais secas e ensolaradas do estado durante todo o período.

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O mês de abril se encerra com uma tendência de limpeza total do céu, começando pelo Norte e avançando para o Sul no dia 30.



Previsão para o interior mineiro

Triângulo e Sul: possibilidade de chuvas isoladas entre terça e quarta-feira

possibilidade de chuvas isoladas entre terça e quarta-feira Região Central e Oeste: variação de nebulosidade sem previsão de grandes volumes

variação de nebulosidade sem previsão de grandes volumes Norte e Jequitinhonha: predominância de sol forte e ausência de chuva

predominância de sol forte e ausência de chuva Amplitude térmica: manhãs frescas seguidas de tardes com calor intenso

manhãs frescas seguidas de tardes com calor intenso Encerramento do mês: tendência de céu limpo em praticamente todo o estado



Cuidados durante o período seco