Como a mudança no tempo em BH afeta sua saúde e o que fazer a respeito

De alergias a dores de cabeça; médicos explicam como as variações bruscas de temperatura e umidade impactam o corpo e dão dicas para minimizar os efeitos

Juliane Aguiar
09/03/2026 16:32

Como a mudança no tempo em BH afeta sua saúde e o que fazer a respeito
Umidificadores de ambiente ajudam a combater a baixa umidade, protegendo as vias aéreas de irritações e crises alérgicas. crédito: pvproductions/ Freepik

As variações bruscas de temperatura e umidade em Belo Horizonte não afetam apenas o guarda-roupa. A saúde também sente o impacto, com um aumento notável nos casos de alergias respiratórias, dores de cabeça e mal-estar geral. Essa gangorra climática, comum durante as transições entre estações na capital mineira, exige atenção e cuidados específicos para evitar que o corpo sofra as consequências.

Quando o tempo muda rapidamente, o sistema respiratório é o primeiro a reagir. O ar frio ou seco, por exemplo, pode irritar as mucosas do nariz e da garganta. Essa condição diminui a proteção natural contra vírus e bactérias.

O corpo precisa trabalhar mais para se adaptar às novas condições, o que pode sobrecarregar o sistema imunológico. Essa sobrecarga deixa o organismo mais vulnerável a infecções e crises alérgicas, que se tornam mais intensas e frequentes.

Principais problemas causados pela mudança de tempo

A instabilidade climática pode desencadear ou agravar diversos quadros de saúde. Entender quais são os mais comuns ajuda a identificar os sintomas e a agir de forma preventiva. Os efeitos variam de pessoa para pessoa, mas alguns são mais recorrentes na população.

  • Alergias respiratórias: rinite e sinusite são as mais comuns. A mudança de umidade e a maior circulação de poeira no ar seco pioram os quadros.

  • Dores de cabeça: a variação da pressão atmosférica, que acompanha a instabilidade do tempo, pode desencadear enxaquecas em pessoas predispostas.

  • Doenças virais: gripes e resfriados se tornam mais frequentes. O ar seco facilita a propagação dos vírus e deixa o corpo mais vulnerável.

  • Ressecamento: a baixa umidade do ar, em períodos secos, afeta não só as vias aéreas, mas também a pele e os olhos, podendo causar coceira, irritação e desconforto.

Dicas para minimizar os efeitos no corpo

Adotar hábitos simples no dia a dia é a principal forma de proteger a saúde e garantir mais bem-estar durante os períodos de variação climática. As medidas focam em fortalecer o organismo e reduzir a exposição aos gatilhos ambientais.

  • Hidrate-se constantemente: beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Isso ajuda a manter as vias aéreas e o corpo hidratados.

  • Umidifique o ambiente: em dias de baixa umidade, use umidificadores de ar ou coloque bacias com água e toalhas molhadas nos cômodos, principalmente no quarto durante a noite.

  • Lave o nariz com soro: a lavagem nasal com soro fisiológico remove impurezas e ajuda a manter a mucosa hidratada, prevenindo crises alérgicas.

  • Tenha uma alimentação equilibrada: reforce o sistema imunológico com uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, especialmente alimentos com vitamina C.

  • Vista-se em camadas: opte por roupas que possam ser retiradas ou adicionadas conforme a temperatura muda, evitando choques térmicos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

