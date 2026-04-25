MG: tamanduá-bandeira é capturado pelos bombeiros em casa
Resgate de animal silvestre aconteceu em Araguari no Triângulo Mineiro, na manhã deste sábado (25/4)
Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã deste sábado (25/4) para capturar um tamanduá-bandeira encontrado no Bairro Independência, em Araguari (MG), na região do Triângulo.
Leia Mais
Segundo a corporação, o animal silvestre estava no interior de uma residência abandonada e foi avistado por moradores da vizinhança, que acionaram os bombeiros.
Utilizando enforcadores e técnicas de salvamento, a equipe conseguiu realizar a captura com segurança. Conforme os militares, o tamanduá estava saudável e não apresentava ferimentos.
Após o resgate, o animal foi solto em uma área de reserva florestal adequada para a espécie.