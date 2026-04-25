ARAGUARI

MG: tamanduá-bandeira é capturado pelos bombeiros em casa

Resgate de animal silvestre aconteceu em Araguari no Triângulo Mineiro, na manhã deste sábado (25/4)

25/04/2026 21:39

Resgate aconteceu na manhã deste sábado (25) crédito: CBMMG

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã deste sábado (25/4) para capturar um tamanduá-bandeira encontrado no Bairro Independência, em Araguari (MG), na região do Triângulo. 

Segundo a corporação, o animal silvestre estava no interior de uma residência abandonada e foi avistado por moradores da vizinhança, que acionaram os bombeiros.

Utilizando enforcadores e técnicas de salvamento, a equipe conseguiu realizar a captura com segurança. Conforme os militares, o tamanduá estava saudável e não apresentava ferimentos.

Após o resgate, o animal foi solto em uma área de reserva florestal adequada para a espécie.

bombeiros minas-gerais tamandua-bandeira

