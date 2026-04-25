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TURISMO NA CAPITAL

BH retoma passeios turísticos gratuitos com ‘city tour’ pela Pampulha

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, um dos principais cartões-postais da cidade, foi o ponto escolhido para a estreia da nova temporada da iniciativa

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/04/2026 16:12 - atualizado em 25/04/2026 17:00

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A primeira parada do roteiro foi na Igreja São Francisco de Assis
A primeira parada do roteiro é na Igreja São Francisco de Assis crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte retomou neste sábado (25/4) os tradicionais passeios turísticos gratuitos que convidam moradores e visitantes a descobrirem a cidade. A estreia da nova temporada, que vai até janeiro de 2027, aconteceu com um “city tour” pelo Conjunto Arquitetônico da Pampulha, um dos principais cartões-postais da cidade, reconhecido mundialmente por seu valor urbanístico e cultural.

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Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o percurso propõe um olhar mais atento sobre espaços que integram arquitetura, arte e história. A primeira parada do roteiro é na Igreja São Francisco de Assis, onde os participantes podem observar de perto a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, os famosos azulejos azuis e brancos e os jardins projetados por Burle Marx. 

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A próxima parada é a Casa Kubitschek, museu que funciona na casa modernista construída para ser residência de fim de semana do então prefeito da capital, Juscelino Kubitschek. A última parada do roteiro é na Casa do Baile, outro espaço idealizado por Kubitschek e projetado por Niemeyer na década de 1940. A função original do espaço era ser um pequeno restaurante dançante, de uso mais popular. Atualmente, abriga exposições, publicações, mostras, seminários, encontros e ações educativas.  

A nova temporada de passeios turísticos é promovida pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), com uma programação que combina roteiros de ônibus e caminhadas guiadas por diferentes pontos da cidade.

A programação de 2026 contará com 15 roteiros diferentes, sendo oito "walking tours", feitos a pé, e sete "city tours" em micro-ônibus. Os percursos vão explorar diversos atrativos da cidade e serão divulgados gradualmente no Portal Belo Horizonte.

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A primeira parada do roteiro foi na Igreja de São Francisco de Assis-Leandro Couri/EM/D.A Press
A primeira parada do roteiro foi na Igreja de São Francisco de Assis Leandro Couri/EM/D.A Press
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