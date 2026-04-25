Formações naturais e edificações de BH são destacadas em 1ª Geocaminhada

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Com a partida do alto do Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira, caminhantes puderam percorrer as paisagens e atravessar edificações conhecidas de Belo Horizonte aproveitando como guia a geologia dos terrenos da cidade.

O Museu das Minas e do Metal (MM) Gerdau, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), realizou neste sábado (25/4) a primeira Geocaminhada por BH.

"Uma experiência que une movimento, conhecimento e paisagem urbana", segundo definiu o museu.

A Geocaminhada teve início às 8h no Parque das Mangabeiras, sendo o ponto de encontro na portaria principal, próxima à Praça das Águas.

Qual foi o percurso da Geocaminhada?

O percurso de aproximadamente 7,5 quilômetros seguiu pela Região Centro-Sul, atravessando os bairros Serra e Savassi até a Praça da Liberdade, conectando natureza, história e arquitetura em um só trajeto.

Desde as montanhas de canga de minério de ferro da Serra do Curral, pelas ladeiras do Bairro Serra, os baixios da Savassi e subindo até o conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, cada formação geológica e os produtos delas em edificações foram reconstituídos enquanto paisagens sendo visitadas.

Ao longo das cerca de três horas e meia de caminhada, a tarefa dos educadores foi apresentar os aspectos da geologia de Belo Horizonte e como os recursos minerais foram utilizados na construção de ruas, casas e prédios da capital.

A narrativa se propôs a ser acessível e envolvente e a atividade contou com a participação de convidados da PUC Minas, ao final oferecendo certificados aos inscritos.

"Uma oportunidade para nutrir um novo olhar sobre a cidade e seus caminhos", considerou o MM Gerdau ao promover a caminhada.

A participação foi gratuita, mediante inscrição. Os participantes desta primeira edição tiveram de se preparar para aproveitar melhor a experiência, com menos desgaste físico.

A ideia foi usar roupas leves e confortáveis, calçados adequados para caminhada, levar água para se manter hidratado ao longo do percurso e não abrir mão do protetor solar.

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Também foi indicado se alimentar antes da atividade e levar um lanche leve, garantindo mais disposição para completar o trajeto com segurança e bem-estar.

Caminhada urbana e geologia