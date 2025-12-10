Maquinista encontra corpo degolado próximo a linha férrea em BH

Um maquinista encontrou um corpo degolado na madrugada desta quarta-feira (10/12), próximo a uma linha férrea no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar (PM), durante o trajeto, o maquinista avistou o corpo às margens da linha férrea e parou o trem para verificar. A vítima, um homem de 36 anos, apresentava um corte profundo no pescoço e marcas de agressões provocadas por pedras.

O maquinista acionou a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os policiais constataram que os autores tentaram decapitar a vítima. O homem tinha registro de passagem por tráfico de drogas em 2011.

A perícia esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.

