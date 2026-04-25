Trabalhador encontra corpo de mulher decapitado em parque de Belo Horizonte
A polícia registrou na ocorrência que a cabeça foi encontrada a cerca de dois metros do corpo. A identidade ainda não foi apurada
Um homem que fazia a limpeza de um terreno no Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas), na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), localizou o corpo de uma mulher decapitado na tarde deste sábado (25/4).
Segundo a Polícia Militar, o trabalhador ligou para a corporação às 14h23 e informou a localização do cadáver. Ele disse que vinha estranhando um cheiro forte no local há alguns dias.
Leia Mais
A polícia registrou que a cabeça foi encontrada a cerca de dois metros do corpo. A ocorrência foi registrada como homicídio.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou as primeiras diligências no local, identificando sinais de carbonização no corpo.
Após a conclusão dos trabalhos, o cadáver foi liberado e conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).
A identidade da vítima e as circunstâncias que envolveram a morte ainda são desconhecidas. A instituição policial vai investigar o caso.