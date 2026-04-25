CORPO CARBONIZADO

Trabalhador encontra corpo de mulher decapitado em parque de Belo Horizonte

A polícia registrou na ocorrência que a cabeça foi encontrada a cerca de dois metros do corpo. A identidade ainda não foi apurada

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
25/04/2026 23:54 - atualizado em 25/04/2026 23:59

Perícia encontrou sinais de carbonização do cadáver localizado no parque crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem que fazia a limpeza de um terreno no Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas), na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), localizou o corpo de uma mulher decapitado na tarde deste sábado (25/4).

Segundo a Polícia Militar, o trabalhador ligou para a corporação às 14h23 e informou a localização do cadáver. Ele disse que vinha estranhando um cheiro forte no local há alguns dias.

A polícia registrou que a cabeça foi encontrada a cerca de dois metros do corpo. A ocorrência foi registrada como homicídio.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou as primeiras diligências no local, identificando sinais de carbonização no corpo.

Após a conclusão dos trabalhos, o cadáver foi liberado e conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).

A identidade da vítima e as circunstâncias que envolveram a morte ainda são desconhecidas. A instituição policial vai investigar o caso.

