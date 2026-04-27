PM mata cliente e morre em confronto com policiais no Jardim Canadá

Um policial militar morreu ao trocar tiros com a própria polícia na noite desse domingo (26/4), no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes, ele matou um homem em uma distribuidora.

Segundo informações iniciais, o militar teria discutido com a esposa em casa e, em seguida, ido até uma distribuidora na Rua Natal, onde tinha uma dívida.

Lá, ele tentou atirar contra o proprietário do estabelecimento, mas acabou atingindo um cliente, que morreu. Testemunhas relataram que ao menos seis disparos foram efetuados.

A Polícia Militar foi acionada e ordenou que o homem se rendesse e largasse a arma. Como ele não obedeceu, houve troca de tiros. O policial foi socorrido, mas morreu no hospital. Apenas na unidade de saúde foi confirmada a identidade dele como integrante da corporação, um veterano reconvocado.

Pela manhã desta segunda-feira (27/4), há muita confusão no local, com populares discutindo com a imprensa e até com os militares. A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Militar e aguarda posicionamento oficial sobre o caso.

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Matéria em atualização