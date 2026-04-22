Carona azarada: Mulher é presa após entrar em carro de policial em MG

Uma mulher que carregava barras de maconha foi presa por tráfico de drogas após pegar carona com um policial militar fora de serviço em Montes Claros. A droga era levada de Uberlândia para Janaúba na última segunda-feira (20/4).

A mulher detida tem 24 anos e se assustou quando, já no carro do policial, percebeu que ele buscaria um colega em um batalhão da corporação. Sem saber que o homem era militar, ela chegou a dizer que era foragida da Justiça e que não poderia entrar na unidade.

Uma equipe da PM em serviço foi solicitada e, durante a abordagem, a mulher confessou que levava droga na bagagem. Na mala, os policiais encontraram nove barras de maconha e mais três porções menores. Ela disse que receberia R$ 200 pelo transporte.

Equipes ainda fizeram buscas na casa da suspeita, em Montes Claros, e encontraram mais porções de cocaína. Já em Janaúba, um homem de 30 anos foi preso com dinheiro, drogas e uma balança de precisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois foram encaminhados para a Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.