Carona azarada: Mulher é presa após entrar em carro de policial em MG
Mulher que levava droga de Uberlândia para Janaúba se assusta com destino da carona e confessa crime antes mesmo de ser revistada por policiais
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Uma mulher que carregava barras de maconha foi presa por tráfico de drogas após pegar carona com um policial militar fora de serviço em Montes Claros. A droga era levada de Uberlândia para Janaúba na última segunda-feira (20/4).
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A mulher detida tem 24 anos e se assustou quando, já no carro do policial, percebeu que ele buscaria um colega em um batalhão da corporação. Sem saber que o homem era militar, ela chegou a dizer que era foragida da Justiça e que não poderia entrar na unidade.
Uma equipe da PM em serviço foi solicitada e, durante a abordagem, a mulher confessou que levava droga na bagagem. Na mala, os policiais encontraram nove barras de maconha e mais três porções menores. Ela disse que receberia R$ 200 pelo transporte.
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Equipes ainda fizeram buscas na casa da suspeita, em Montes Claros, e encontraram mais porções de cocaína. Já em Janaúba, um homem de 30 anos foi preso com dinheiro, drogas e uma balança de precisão.
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Os dois foram encaminhados para a Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.