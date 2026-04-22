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TRÁFICO DE DROGAS

Carona azarada: Mulher é presa após entrar em carro de policial em MG

Mulher que levava droga de Uberlândia para Janaúba se assusta com destino da carona e confessa crime antes mesmo de ser revistada por policiais

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/04/2026 19:20

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Com barras de maconha, mulher pega carona com policial e é presa
Com barras de maconha, mulher pega carona com policial e é presa crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Uma mulher que carregava barras de maconha foi presa por tráfico de drogas após pegar carona com um policial militar fora de serviço em Montes Claros. A droga era levada de Uberlândia para Janaúba na última segunda-feira (20/4).

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A mulher detida tem 24 anos e se assustou quando, já no carro do policial, percebeu que ele buscaria um colega em um batalhão da corporação. Sem saber que o homem era militar, ela chegou a dizer que era foragida da Justiça e que não poderia entrar na unidade.

Uma equipe da PM em serviço foi solicitada e, durante a abordagem, a mulher confessou que levava droga na bagagem. Na mala, os policiais encontraram nove barras de maconha e mais três porções menores. Ela disse que receberia R$ 200 pelo transporte.

Equipes ainda fizeram buscas na casa da suspeita, em Montes Claros, e encontraram mais porções de cocaína. Já em Janaúba, um homem de 30 anos foi preso com dinheiro, drogas e uma balança de precisão.

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Os dois foram encaminhados para a Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.

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