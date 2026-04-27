Possível intoxicação: festa em MG acaba com convidados em unidades de saúde
Polícia Civil destaca que "não há, até o momento, indicativos de envenenamento doloso ou ação criminosa". Caso ocorreu em Catuji, no Vale do Mucuri
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Uma festa de aniversário na comunidade rural de Santa Bárbara, em Catuji (MG), no Vale do Mucuri, na noite do último sábado (25/4), terminou com parte dos convidados encaminhados para unidades de saúde. A suspeita, segundo informado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27), é de intoxicação alimentar.
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"Os principais sintomas apresentados pelas vítimas foram diarreia, vômitos, prostração e desidratação. Os atendimentos ocorreram em unidades de saúde de Catuji e também em hospitais da região, especialmente em Teófilo Otoni. A maioria dos pacientes já apresentou melhora significativa, encontrando-se em bom estado de saúde", declarou a instituição policial, acrescentando que "não há, até o momento, indicativos de envenenamento doloso ou ação criminosa".
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A Polícia Civil esclareceu também que ainda não foi possível apurar o número de vítimas porque houve dispersão dos atendimentos em diferentes unidades de saúde.
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Uma equipe da Vigilância Sanitária de Itaipé, cidade vizinha, esteve no local do evento e coletou amostras dos alimentos consumidos pelas vítimas. O resultado da análise laboratorial será fundamental para esclarecer a origem da contaminação.
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"Diante dos fatos, a Polícia Civil instaurou procedimento investigativo, com o objetivo de ouvir os envolvidos. A apuração segue em andamento e novas informações serão prestadas oportunamente, conforme o avanço das investigações", finalizou a Polícia Civil.