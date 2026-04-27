Evento de marketing em BH reúne Shein, Google, Shopee, CapCut e TikTok

Reunindo especialistas, criadores, estrategistas e profissionais de tecnologia, Belo Horizonte será palco da 8ª edição do "Reload", um evento de marketing digital organizado pelo Sebrae Minas, que acontece nesta terça-feira (28/4) e quarta-feira (29/4). As inscrições já estão abertas no site oficial, com ingressos a partir de R$ 400 no terceiro lote.

Os dois dias de programação contarão com oficinas práticas, cases e tendências. O objetivo do "Reload" é ajudar pequenos negócios a se comunicarem melhor e crescerem no ambiente digital, oferecendo conteúdo aplicável para os participantes. Serão destacados temas como vendas, criatividade, inteligência artificial, redes sociais, marketplaces e tráfego pago.

Em sua 8ª edição, representantes de grandes empresas do ecossistema digital, como Shein, Google, Shopee, ByteDance, responsável pelo CapCut e TikTok, além de Mercado Livre e Kwai Brasil marcarão presença. Os convidados vão explorar tendências e desafios do mercado, assim como estratégias com o "Gemini", ferramenta de inteligência artificial do Google, e o uso de afiliados e "Live Shop" para acelerar resultados.

Michelle Chalub, analista do Sebrae Minas, afirma que este evento vai ampliar a proposta prática do "Reload". “Além das palestras, os participantes terão acesso a atendimentos com consultores de mercado e soluções do Sebraetec. Queremos que o empreendedor saia do evento com estratégias aplicáveis para melhorar a gestão e impulsionar as vendas”, destaca Chalub.

Inteligência artificial

O avanço das tecnologias e da inteligência artificial transforma cada vez mais as estratégias de marketing digital, e um dos principais objetivos do evento realizado pelo Sebrae é destacar isso. Para isso, o "Reload" também lançará o portal "+Negócios", uma plataforma on-line e gratuita que conecta pequenas e grandes empresas por meio de inteligência artificial.

A ferramenta busca facilitar negociações personalizadas de forma ágil, simples e segura. Para comprar, basta realizar o cadastro gratuito e iniciar uma conversa com o "MatchIAs", inteligência artificial do Sebrae.

Aumento do uso de tecnologias nos pequenos negócios

De acordo com a pesquisa “Digitalização nos pequenos negócios”, realizada pelo Sebrae Minas, os empreendedores estão aderindo às tecnologias digitais cada vez mais. Dados apontam que mais da metade dos empreendedores mineiros, cerca de 56% já utilizam inteligência artificial em alguma área do negócio e pretendem expandir o uso nos próximos meses.

Além disso, 74,9% dos empreendedores pretendem ampliar os investimentos em tecnologias digitais nos próximos 12 meses. Foram destacados o aumento da produtividade, maior agilidade nos processos, expansão da base de clientes e crescimento das vendas nos principais benefícios percebidos pelas empresas.

A pesquisa também afirma que uma média de sete em cada 10 pequenos negócios utilizam redes sociais como Instagram, WhatsApp e Facebook para divulgar produtos e impulsionar vendas.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck