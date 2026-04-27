Feriado em maio: 5 destinos baratos perto de BH para três dias de viagem

O feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, será uma ótima oportunidade para uma pausa na rotina. Com a data caindo nesta sexta-feira, os mineiros ganham três dias para descansar ou explorar novos lugares. Para quem mora em Belo Horizonte e busca uma viagem curta e econômica, Minas Gerais oferece destinos repletos de charme, história e natureza a poucas horas de distância.

Planejar com antecedência é o segredo para aproveitar a folga sem pesar no bolso. Muitas cidades próximas à capital mineira combinam passeios gratuitos ou de baixo custo com opções de hospedagem acessíveis, ideais para um roteiro de três dias. Prepare as malas e confira cinco sugestões para curtir o feriado prolongado.

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Ouro Preto e Mariana

Visitar as cidades vizinhas é como fazer uma viagem no tempo. Ouro Preto, com suas ladeiras de pedra e igrejas barrocas, oferece um roteiro cultural intenso. Muitas atrações, como mirantes e feiras de artesanato, são gratuitas. Para economizar, a dica é se hospedar em Mariana, que possui pousadas com diárias mais em conta e fica a apenas 12 quilômetros de distância, facilitando o bate e volta.

Ouro Preto, com sua arquitetura barroca, é um dos destinos históricos ideais para o feriado em Minas Gerais.Leo Lara/Divulgacao

São João del-Rei

Com um centro histórico preservado e uma atmosfera tranquila, São João del-Rei é uma excelente opção. A cidade tem um custo de vida mais baixo que a vizinha Tiradentes, o que se reflete nos preços de hospedagem e alimentação, com boas pousadas a preços acessíveis. Passear por igrejas, pontes de pedra e museus é o programa principal. O famoso passeio de Maria Fumaça até Tiradentes é uma experiência imperdível para um dos dias.

Igrejas barrocas, como esta, são atrações em cidades históricas mineiras, ideais para o feriado prolongado.Assessoria/Prefeitura de São João del-Rei

Serra do Cipó

Para os amantes da natureza, a Serra do Cipó é o destino perfeito. Localizada a cerca de 100 quilômetros de BH, a região é famosa por cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes. As principais atrações, como a Cachoeira da Farofa, ficam dentro do Parque Nacional, que cobra uma taxa de visitação. A região também oferece diversas opções de cachoeiras com acesso gratuito ou mais barato fora dos limites do parque. Para economizar na estadia, a dica é optar por campings ou pousadas mais simples.

As paisagens naturais de Minas Gerais, como as da Serra do Cipó, são ideais para quem busca aventura e sossego no feriado prolongado.Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Lavras Novas

Este charmoso distrito de Ouro Preto é ideal para casais ou para quem busca sossego. Com ruas de terra, casinhas coloridas e um clima de interior, Lavras Novas encanta os visitantes. O local é cercado por montanhas e cachoeiras, oferecendo belas paisagens e passeios ao ar livre. As pousadas costumam ter preços convidativos, com opções que se encaixam em diferentes orçamentos, especialmente se a reserva for feita com antecedência.

Igrejas barrocas e cruzes monumentais marcam o cenário das cidades históricas mineiras, destinos ideais para o feriado prolongado.Leandro Couri/EM

Bichinho

Próximo a Tiradentes, o povoado de Bichinho se destaca pelo artesanato criativo e pela gastronomia local. O lugar é um convite para passear sem pressa, visitando lojinhas e ateliês. A Oficina de Agosto é uma parada obrigatória para ver o trabalho dos artesãos locais. Hospedar-se em Bichinho ou nos arredores é uma alternativa mais barata para quem quer explorar também a badalada Tiradentes.

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Bichinho, próximo a Tiradentes, oferece artesanato e gastronomia local em suas charmosas ruas, ideal para um feriado econômico em Minas Gerais.Juarez Rodrigues/EM

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.