Feriado em maio: 5 destinos baratos perto de BH para três dias de viagem
Aproveite a folga do Dia do Trabalho para conhecer lugares incríveis em Minas Gerais sem gastar muito; veja opções de roteiros e pousadas
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O feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, será uma ótima oportunidade para uma pausa na rotina. Com a data caindo nesta sexta-feira, os mineiros ganham três dias para descansar ou explorar novos lugares. Para quem mora em Belo Horizonte e busca uma viagem curta e econômica, Minas Gerais oferece destinos repletos de charme, história e natureza a poucas horas de distância.
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Planejar com antecedência é o segredo para aproveitar a folga sem pesar no bolso. Muitas cidades próximas à capital mineira combinam passeios gratuitos ou de baixo custo com opções de hospedagem acessíveis, ideais para um roteiro de três dias. Prepare as malas e confira cinco sugestões para curtir o feriado prolongado.
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Ouro Preto e Mariana
Visitar as cidades vizinhas é como fazer uma viagem no tempo. Ouro Preto, com suas ladeiras de pedra e igrejas barrocas, oferece um roteiro cultural intenso. Muitas atrações, como mirantes e feiras de artesanato, são gratuitas. Para economizar, a dica é se hospedar em Mariana, que possui pousadas com diárias mais em conta e fica a apenas 12 quilômetros de distância, facilitando o bate e volta.
São João del-Rei
Com um centro histórico preservado e uma atmosfera tranquila, São João del-Rei é uma excelente opção. A cidade tem um custo de vida mais baixo que a vizinha Tiradentes, o que se reflete nos preços de hospedagem e alimentação, com boas pousadas a preços acessíveis. Passear por igrejas, pontes de pedra e museus é o programa principal. O famoso passeio de Maria Fumaça até Tiradentes é uma experiência imperdível para um dos dias.
Serra do Cipó
Para os amantes da natureza, a Serra do Cipó é o destino perfeito. Localizada a cerca de 100 quilômetros de BH, a região é famosa por cachoeiras, trilhas e paisagens exuberantes. As principais atrações, como a Cachoeira da Farofa, ficam dentro do Parque Nacional, que cobra uma taxa de visitação. A região também oferece diversas opções de cachoeiras com acesso gratuito ou mais barato fora dos limites do parque. Para economizar na estadia, a dica é optar por campings ou pousadas mais simples.
Lavras Novas
Este charmoso distrito de Ouro Preto é ideal para casais ou para quem busca sossego. Com ruas de terra, casinhas coloridas e um clima de interior, Lavras Novas encanta os visitantes. O local é cercado por montanhas e cachoeiras, oferecendo belas paisagens e passeios ao ar livre. As pousadas costumam ter preços convidativos, com opções que se encaixam em diferentes orçamentos, especialmente se a reserva for feita com antecedência.
Bichinho
Próximo a Tiradentes, o povoado de Bichinho se destaca pelo artesanato criativo e pela gastronomia local. O lugar é um convite para passear sem pressa, visitando lojinhas e ateliês. A Oficina de Agosto é uma parada obrigatória para ver o trabalho dos artesãos locais. Hospedar-se em Bichinho ou nos arredores é uma alternativa mais barata para quem quer explorar também a badalada Tiradentes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.