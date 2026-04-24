5 ferramentas de IA para marketing digital que podem acelerar seu growth

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa para o futuro e se tornou uma ferramenta essencial no marketing digital atual. Equipes que buscam crescimento acelerado, o chamado growth, já utilizam a tecnologia para automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados e criar campanhas altamente personalizadas em uma escala antes impensável.

Essas plataformas otimizam desde a criação de conteúdo até a análise de resultados, permitindo que profissionais de marketing foquem em estratégia. Com a ajuda da IA, é possível aumentar a eficiência, reduzir custos e, principalmente, impulsionar o crescimento do negócio de forma mais rápida e assertiva. Conheça algumas opções que se destacam no mercado.

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Jasper

Conhecida por sua capacidade de gerar textos, a plataforma ajuda a criar desde posts para redes sociais até artigos de blog e roteiros para vídeos. A ferramenta utiliza modelos de linguagem avançados para produzir conteúdo com tom de voz e estilo definidos pelo usuário, otimizando o tempo da equipe de criação e garantindo consistência na comunicação da marca.

Surfer SEO

Para quem busca performance em mecanismos de busca, o Surfer SEO é um aliado poderoso. A plataforma analisa as páginas mais bem ranqueadas para uma determinada palavra-chave e oferece um guia completo para otimização. Ele sugere termos, estrutura de tópicos e até o número ideal de palavras para um conteúdo superar a concorrência no Google.

Midjourney

A criação de imagens únicas para anúncios e publicações se torna mais simples com o Midjourney. A partir de comandos de texto, a inteligência artificial gera ilustrações e fotos realistas, eliminando a dependência de bancos de imagem e permitindo a criação de uma identidade visual exclusiva para as campanhas, o que aumenta o engajamento.

Synthesia

Produzir vídeos em escala pode ser caro e demorado, mas a Synthesia contorna esse desafio. A ferramenta permite criar vídeos com avatares humanos gerados por IA que narram um roteiro. É uma solução eficiente para vídeos de treinamento, apresentações de produtos ou comunicados internos, disponível em dezenas de idiomas sem a necessidade de estúdios ou atores.

Looka

Iniciar uma marca do zero exige a criação de uma identidade visual forte. O Looka usa a inteligência artificial para desenhar logotipos e desenvolver um kit de marca completo. Com base em informações sobre o setor e as preferências de estilo, a plataforma apresenta centenas de opções, acelerando o processo criativo e de design para novos projetos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.