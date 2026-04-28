BH: derramamento de óleo provoca congestionamento no Bairro Belvedere

Um derramamento de óleo registrado no início da tarde desta terça-feira (28/4) provocou congestionamento intenso e risco de acidentes na avenida Luiz Paulo Franco, na altura do trevo do BH Shopping, no Bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi acionada por volta das 11h50, após relatos de que motociclistas haviam caído ao passar pelo local. O trânsito ficou lento, com velocidade média de 14 km/h, conforme alertas do aplicativo Waze.

De acordo com a corporação, uma guarnição do 1º Batalhão foi enviada à avenida — uma via interna do bairro que acaba na MGC-356 - para atender à ocorrência. No local, os militares identificaram uma mancha de óleo com aproximadamente 15 metros de extensão, que representava risco significativo de derrapagem para motoristas e, principalmente, para motociclistas.

Ainda conforme informações repassadas pelos bombeiros, o veículo responsável pelo vazamento não foi encontrado no local quando a equipe chegou. Os bombeiros atuaram rapidamente para conter os riscos, aplicando serragem sobre a pista para absorver o óleo e evitar novos acidentes.

Apesar da intervenção, o reflexo no trânsito foi imediato. Motoristas enfrentaram lentidão e congestionamento, especialmente nas proximidades do trevo, um dos pontos de maior fluxo da região.

Após a atuação da equipe, o local foi liberado para o tráfego.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima