Incêndio em carro bloqueia tráfego em parte do Anel Rodoviário de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um carro pegou fogo e bloqueou pista marginal do Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), provocando lentidão no tráfego do sentido Vitória (ES), na manhã deste domingo (26/04).

O incêndio se alastrou pelo veículo por volta de 10h50, na Rua A, 170, na marginal do Anel Rodoviário e em pouco tempo já o tinha consumido.

O local fica nas proximidades da unidade da empresa de serviços ambientais Localix. Não houve registro de vítimas, e o incidente gerou risco de novos acidentes devido ao vazamento de óleo na pista e à fumaça que prejudicou a visibilidade.







O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado enquanto as chamas ainda consumiam o automóvel às margens da rodovia.

Como agiram os bombeiros?

Ao chegarem, os militares encontraram o veículo tomado pelo fogo, o que exigiu uma intervenção rápida para evitar que o incêndio atingisse a vegetação próxima ou outros carros que transitavam pela marginal.

As equipes usaram 3.000 litros de água no combate para extinguir as chamas.

O calor intenso e o risco de explosão foram os principais desafios enfrentados pelos socorristas nos primeiros minutos da operação.

Após o controle do fogo, os bombeiros iniciaram os trabalhos de rescaldo e limpeza. O veículo foi destruído pelo incêndio, restando apenas a estrutura metálica.

Como houve vazamento de lubrificantes, a equipe aplicou serragem sobre o asfalto para aumentar a aderência dos pneus e evitar derrapagens de outros motoristas no trecho.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da BHTrans, que auxiliaram na sinalização e na gestão do tráfego.

Após a eliminação do perigo, a área ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos de registro e remoção do que restou do automóvel.

Fatos similares no Anel Rodoviário têm sido recorrentes nos últimos seis meses. Em fevereiro de 2026, um carro pegou fogo na altura do bairro Jardim Montanhês, causando um congestionamento de quase dois quilômetros.

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Já em março, uma ocorrência mais grave foi registrada no bairro das Indústrias II, onde um veículo foi encontrado em chamas e um corpo foi localizado em seu interior, evidenciando o histórico de incidentes críticos nesta via expressa.

Operação de socorro

Acionamento emergencial: as equipes foram deslocadas para a marginal sentido Sabará;

as equipes foram deslocadas para a marginal sentido Sabará; Combate direto: o uso de 3.000 litros de água permitiu extinguir as chamas rapidamente;

o uso de 3.000 litros de água permitiu extinguir as chamas rapidamente; Controle de riscos: a aplicação de serragem evitou novos acidentes por pista escorregadia;

a aplicação de serragem evitou novos acidentes por pista escorregadia; Destino do veículo: a estrutura destruída ficou sob custódia da PMMG para remoção.



Dicas de segurança em incêndios veiculares