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ACIDENTE GRAVE

Ônibus com 60 passageiros bate, mata dois e deixa 33 feridos em MG

Acidente aconteceu na BR-050, na madrugada desta terça-feria (28/4); colisão foi contra um caminhão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/04/2026 08:38 - atualizado em 28/04/2026 09:15

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O motorista do ônibus, de 52 anos, morreu no local, assim como uma passageira de 54 anos
O motorista do ônibus, de 52 anos, morreu no local, assim como uma passageira de 54 anos crédito: PRF/Reprodução

Um acidente envolvendo um ônibus e uma caminhão deixou duas pessoas mortas e 33 feridas na madrugada desta terça-feira (28/4), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira aconteceu por volta da meia-noite, no KM 152 da rodovia, no sentido Uberaba–Delta.

De acordo com os levantamentos iniciais, o ônibus, que transportava cerca de 60 passageiros, bateu na traseira de um caminhão semirreboque que seguia pela pista. Ele tinha saído da Bahia com destino à São Paulo e estava com o licenciamento regular.

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O motorista do ônibus, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram no local. Outros 33 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais de Uberaba.

Equipes da concessionária Eco050, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal (IML) atuaram na ocorrência.

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Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de interdição da pista.

 
 

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