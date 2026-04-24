Ônibus desgovernado invade calçada, atinge ponto e fere quatro pessoas

Um ônibus da linha 9211 (Caetano Furquim/Havaí) atropelou quatro pessoas no Hipercentro de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (24/4). O veículo trafegava em direção à Praça Raul Soares quando ficou desgovernado, subiu na calçada e atingiu um ponto de parada, próximo ao cruzamento das avenidas Amazonas e Paraná, onde estavam as vítimas.



O local do acidente é próximo ao Mercado Central e estava movimentado no momento do acidente. Relatos de testemunhas apontam que vários transeuntes conseguiram correr quando viram o coletivo se aproximando.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas das pessoas atingidas foram atendidas em estado mais grave, uma delas com fratura exposta. As demais sofreram ferimentos leves.

As vítimas são um homem, de 59 anos, e três mulheres, uma de 66 e as outras duas de 49: todas elas foram encaminhadas a hospitais da capital por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Militar (PM) também foram deslocadas até o local.

O motorista da linha informou à PM que o ônibus teria sofrido um problema mecânico pouco antes do acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou a ingestão de álcool.

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) informou que o veículo acidentado tinha autorização de tráfego válida até 9 de novembro. O órgão informou ainda que as circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos de segurança.

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